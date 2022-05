Próxima corrida da F1 será no GP Espanha, na Catalunha

O grosso do calendário da Fórmula 1 começará em Barcelona, ​​quando a temporada chega à sua sexta corrida e ao início da lista europeia com o Grande Prêmio da Espanha, próxima corrida da F1.

Próxima corrida da F1 na Catalunha

No dia 22 de maio, a A F1 visita o Circuito de Barcelona-Catalunha desde 1991 e este ano sediará o 32º Grande Prêmio da Espanha.

O circuito garantiu um novo acordo com a Fórmula 1 que seguirá com sua presença no calendário da F1 até 2026. Os primeiros testes de pré-temporada deste ano também ocorreram no Circuito de Barcelona-Catalunha, onde tivemos um vislumbre de como os novos carros pode olhar em Barcelona.

Onde você pode assistir ao Treino, Qualificação e Corrida na TV?

O treino, a qualificação e a corrida podem ser vistos na Band.

Como é o Circuito de Barcelona-Catalunha

O Circuito de Barcelona-Catalunha foi construído como parte do programa de melhoria das Olimpíadas de Barcelona de 1992. A pedra do estabelecimento foi lançada em 1989, enquanto a primeira corrida de veículos foi uma série do Campeonato Espanhol de Carros de Turismo de 1991.

Localização – Barcelona, ​​Espanha

Primeiro Grande Prêmio – 1991

Número de voltas – 66

Comprimento do Circuito – 4.675 km

Distância da corrida – 308.424 km

Quem ganhou o último Grande Prêmio?

Foi o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, que venceu o GP da Espanha de 2021. Ele foi seguido por Max Verstappen em segundo lugar e Valtteri Bottas na terceira posição.

Favoritos do GP da Espanha da Fórmula 1

Depois de vencer a corrida anterior em Miami, Max Verstappen, da Red Bull, não apenas assumiu o primeiro lugar nas probabilidades do Campeonato Mundial de Pilotos, mas também lidera o quadro de probabilidades do Grande Prêmio da Espanha.

Descubra o quão próximo está o rival de Verstappen, Charles Leclerc, e as chances de vencer o Grande Prêmio da Espanha, abaixo.

Max Verstappen (+110)

O atual campeão mundial de pilotos de F1 continuou seu padrão de vencer ou não terminar na quinta corrida da temporada, levando a bandeira quadriculada no primeiro Grande Prêmio de Miami. A vitória de Verstappen foi a segunda em tantas corridas e a terceira do ano.

Agora, apenas 19 pontos atrás de Charles Leclerc, da Ferrari, Verstappen é o favorito para chegar ao tricampeonato em Barcelona e continuar sua escalada de volta à corrida pelo título.

Charles Leclerc (+120)

Charles Leclerc aproveitou os problemas de confiabilidade de Verstappen no Q3 em Miami para conquistar a pole position para a corrida de domingo, mas não conseguiu manter sua posição, terminando em segundo, apesar de um safety car tardio lhe dar uma segunda chance.

Corridas consecutivas fora do degrau mais alto deixaram Leclerc em segundo lugar no quadro de probabilidades do Grande Prêmio da Espanha, mas não se surpreenda se o 1-2 virar antes da corrida. A natureza sinuosa do segundo e terceiro setores do Circuito da Catalunha deve favorecer a Ferrari sobre a Red Bull e pode dar uma vantagem a Leclerc.

Carlos Sainz Jr. (+1.200)

Apesar de Verstappen superar Leclerc pelo primeiro lugar no quadro de probabilidades do Grande Prêmio da Espanha, é Carlos Sainz Jr., da Ferrari, e não Sergio Perez, da Red Bull, que está atrás dos dois candidatos ao título. Sainz teve uma série de má sorte nas corridas e resultados em Miami – após um acidente nos treinos – terminando em terceiro para conquistar seu terceiro pódio da temporada.

Assumindo que os erros e azar de Sainz ficaram para trás, pelo menos temporariamente, outro pódio deve estar à frente do espanhol em sua corrida em casa.