No primeiro jogo da terceira fase, equipes empataram em 1 a 1; quem vencer nesta quarta-feira está classificado para as oitavas de final

Copa do Brasil: que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde vai passar

Nesta quarta-feira, o Corinthians recebe a Portuguesa do Rio de Janeiro pelo jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, na capital paulista. No primeiro confronto, as equipes ficaram no empate em 1 a 1, deixando a decisão para a volta. Confira as seguir as informações e saiba que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde assistir.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil?

O jogo do Corinthians hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, direto da Neo Química Arena, na capital paulista.

A transmissão será iniciada a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. Entretanto, alguns estados brasileiros possuem um fuso horário diferente como o Acre, Roraima e Amazônia e, por isso, o torcedor deve ficar atento.

A Neo Química Arena, antiga Arena Itaquera, é a casa do Timão. O espaço tem capacidade para receber até 50 mil torcedores.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje?

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil vai ser na Globo, SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão de graça, a Globo só não exibir para os estados do RJ, ES, GO, PI, RN e PB a disputa na Copa do Brasil, sob narração de Cléber Machado, comentários de Casagrande e Caio Ribeiro.

Pela TV fechada, o torcedor pode acompanhar através do SporTV, disponível somente em operadoras de TV que possuem a emissora na programação.

Por fim, o Premiere também é uma opção, disponível no formato de canais na TV fechada e também como plataforma online através do aplicativo para smart TV, celular, tablets e até computador.

Informações do jogo do Corinthians hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Ramon Abatti

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Escalações do jogo do Corinthians x Portuguesa RJ:

O técnico Vitor Pereira tem baixas importantes em seu plantel de jogadores, incluindo Paulinho, Fagner, Luan, Jô, Ruan e João Pedro.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Melo, Raul Bicalho, Gil, Ramos; Du Queiroz, Cantillo, Willian; Renato Augusto, Gustavo Mantuan e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

Os visitantes não possuem novas baixas.

Provável escalação da Portuguesa: George; Joazi, Itambé, Leandro Amaro; Sidney, Jhonnatan, Claudinho, Cafu; Kayron e Rafael. Técnico: Toninho Andrade

Corinthians e Portuguesa na Copa do Brasil

O time do Corinthians tentou a vantagem, mas acabou ficando no empate pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Por esse resultado, terá de suar a camisa para buscar a vitória e, consequentemente, a classificação até as oitavas de final. No Brasileirão, o Timão é líder.

Do outro lado, o Portuguesa desempenha uma ótima campanha na Copa do Brasil. Na primeira fase venceu o CRB e, depois, o Sampaio Corrêa. No primeiro jogo contra o Corinthians surpreendeu o adversário e ganhou o empate, precisando de uma simples vitória para desbancar o adversário mesmo jogando fora de casa.

Último jogo de Corinthians x Portuguesa RJ:

A última vez que Corinthians e Portuguesa se enfrentaram aconteceu em 20 de abril de 2022, na temporada atual, pela partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil.

Em 1 a 1, as equipes não saíram da igualdade após gols de Jô e Cafu. Esta também foi a primeira vez que entraram em campo para disputar.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.