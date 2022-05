Equipe paulista enfrenta a Portuguesa do Rio nesta quarta-feira, 11 de maio, pelo segundo confronto da terceira fase na Copa do Brasil

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil? (11/05)

Nesta quarta-feira, 11 de maio, o Corinthians recebe a Portuguesa na Neo Química Arena, na capital paulista, pelo jogo de volta da terceira fase na Copa do Brasil, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na temporada atual. Para não perder nenhum lance do confronto, saiba onde vai passar o jogo do Corinthians hoje.

No primeiro confronto, as equipes pararam no 1 x 1, jogando no Rio de Janeiro.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje? Os canais Globo, SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Corinthians ao vivo pela terceira fase da Copa do Brasil, quarta-feira em 11 de maio.

O canal da Globo, na TV aberta, vai exibir o confronto para os estados de SP, RS, SC, PR, DF, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e MG, com exceção da cidade de Juiz de Fora. A narração vai ser de Cléber Machado com comentários de Casagrande, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Outra opção é o SporTV, canal da TV paga, disponível para os assinantes de todo o Brasil. A narração vai ser de Everaldo Marques com comentários de Alexandre Lozetti, Richarlyson e Fernanda Colombo na arbitragem.

O Premiere, pay-per-view, também exibe todas as emoções do jogo que vale a classificação do Timão.

Escalação do jogo do Corinthians hoje:

Para o confronto desta quarta-feira, o técnico Vitor Pereira tem baixas importantes no plantel de jogadores. Começando por Paulinho, Roger Guedes, Fagner, João Pedro, Jô, Luan e Ruan Oliveira, como informou o boletim médico do Corinthians.

Porém, os atletas da base Matheus Araújo, Murillo, Robert Renan, Léo Mana, Biro, Giovane, Wesley e Felipe participaram do último treino, realizado na terça-feira, sob o comando do técnico português.

Entretanto, apenas Robert Renan, os atacantes Felipe, Giovane e Wesley foram convocados.

Escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Melo, Raul Bicalho, Gil, Ramos; Du Queiroz, Cantillo, Willian; Renato Augusto, Gustavo Mantuan e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira