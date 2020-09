Copa do Brasil: última vaga às 8ª é decidida hoje; saiba onde assistir

Atlético GO e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (24) em busca da última vaga restante às oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem, mais duas equipes garantiram a classificação: Botafogo e Ceará.

Atlético GO e Fluminense fazem nesta quinta-feira (24) o último jogo da Quarta Fase da Copa do Brasil. Do confronto entre Dragão e Tricolor marcado às 20h, no Estádio Olímpico, saíra o último classificado às oitavas de final da competição.

Embora o Flu tenha vencido o jogo de ida da Copa do Brasil por 1 a 0, o duelo está aberto. O Atlético GO joga em casa, e caso devolva o placar, a decisão será decidida nas penalidades. Para se classificar, o goianos precisam vencer por dois gols de vantagem. Já o Tricolor, joga pelo empate.

Onde assistir o último jogo da Quarta Fase da Copa do Brasil?

Este será o terceiro confronto entre as equipes em três semanas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além do jogo de ida da Copa do Brasil na semana passada, as equipes se enfrentaram pela Série A do Brasileirão, no início de setembro, no duelo que ficou empatado em 1 a 1.

A decisão não terá transmissão da TV aberta. Entretanto, o Sportv transmite para todo o Brasil na TV Fechada.

O narrador Gustavo Villani comanda o jogo, ao passo que Lédio Carmona e Ana Thaís Matos serão os comentaristas.

Jogos de quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira, mais duas equipes se garantiram nas oitavas de final da Copa do Brasil: Botafogo e Ceará.

Vasco x Botafogo

Em um dos jogos mais aguardados desta Quarta Fase, o placar no segundo duelo não saiu do zero.

Após vencer a partida de ida por 1 a 0, o Botafogo só precisava do empate contra Vasco para se classificar, e assim o conseguiu.

Em um clássico sem gols, as equipes empataram em zero a zero, e o Fogão avançou na Copa do Brasil.

Ceará x Brusque

Se faltou gols no clássico carioca, o mesmo não se pode dizer do duelo entre Ceará e Brusque, disputado no Castelão.

Embora o Vozão tenha vencido o jogo de ida, em Brusque, por 2 a 0, a equipe de Guto Ferreira não ‘tirou o pé do acelerador’ e atropelou os catarinenses no jogo da volta.

O Brusque até abriu o placar com Alex Sandro, em cobrança de pênalti. No entanto, com gols de Rafael Sobis (2x), Bergson, Airton (contra) e Tiago, o Ceará virou o duelo em 5 a 1 e se garantiu na próxima fase.

Placar final com a soma do agregado: 7 a 1 para os cearenses.

Quem já está classificado às oitavas da Copa do Brasil?

Com os jogos de ontem, a Copa do Brasil já conta com 15 equipes confirmadas na próxima fase:

Assim como o Botafogo e Ceará, o Juventude e América MG também se classificaram vindo da Quarta Fase da Copa do Brasil.

Além deles, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, classificaram-se para a Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga às oitavas.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B. O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase já que venceu a Copa Verde 2019.