Corinthians classificado vai enfrentar quem na semifinal da Copa do Brasil

Corinthians classificado! De virada, o Timão venceu o Atlético GO e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil! Jogando a volta das quartas de final na Neo Química Arena, o grupo venceu por 4 x 1 nesta quarta-feira, 17 de agosto, garantindo o passaporte até a próxima fase. Agora, o torcedor quer saber quem o Corinthians classificado vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil.

O Corinthians estreou na terceira fase da Copa do Brasil diante da Portuguesa, do Rio de Janeiro. No primeiro duelo, empatou em 1 x 1. Na volta, venceu por 2 x 0 a equipe carioca.

Nas oitavas de final jogou diante do Santos. Em clássico paulista, goleou o Peixe em 4 x 0 jogando em casa, enquanto na volta foi derrotado por 1 x 0, mas mesmo assim se classificou. Por fim, nas quartas de final, o Timão reencontrou o temido Atlético Goianiense, que venceu o jogo de ida por 2 x0. Na volta, entretanto, o Corinthians ganhou de virada por 4 x 1.

Quem o Corinthians classificado vai enfrentar na semifinal?

Quem o Corinthians vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil vai ser o Fluminense. Os elencos se cruzam na competição devido ao sorteio do chaveamento, definido pela CBF.

Assim como foi na fase anterior, a semifinal também será disputada em jogos de ida e volta. De acordo com o calendário oficial da CBF publicado no site, os confrontos deverão acontecer em 24 de agosto e 14 de setembro, embora a data ainda não tenha sido oficializada.

Lembrando que não tem gol fora de casa na semifinal. Em caso de empate na soma dos resultados dos dois jogos, a disputa de pênaltis é que define.

QUARTAS DE FINAL:

Atlético GO 3 x 4 Corinthians

Fortaleza 2 x 3 Fluminense

São Paulo x América MG

Flamengo 1 x 0 Athletico PR

SEMIFINAL:

Corinthians X Fluminense

São Paulo ou América X Flamengo

Premiação da semifinal

O time que avança das quartas para a semifinal ganha R$ 8 milhões em premiação da CBF. O valor é pego como forma de recompensa ao clube pelo esforço prestado dentro de campo.

Em cada nova etapa que os times passam, ganham um novo valor. Esse número, coincidentemente, é maior em cada nova fase que os clubes passam, ou seja, o valor da semifinal é maior do que os das quartas, distribuídos aos oito times.

Este ano, a CBF confirmou que aumentou os valores desde a primeira fase até o campeão.

