Jogos da volta da Copa do Brasil 2022: o que cada time precisa?

Confira as informações dos jogos de volta na Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo/CBF

Oito equipes disputam as quartas de final da Copa do Brasil na temporada

A grande final da Copa do Brasil está logo aí. Os jogos da volta da Copa do Brasil 2022 nas quartas de final definem nesta quarta (17) e quinta-feira (18), os classificados para a semifinal da competição. Resta saber quem serão os quatro sortudos a brigarem pelo título da temporada e consequentemente o prêmio milionário da CBF.

Jogos da volta da Copa do Brasil nas quartas de final 2022

Os jogos da volta da Copa do Brasil pelas quartas de final acontecem na quarta na quinta-feira, dias 17 e 18 de agosto, para definir quem avança para a próxima fase da competição brasileira.

Lembrando que apenas quatro times se classificam para as semifinais, marcadas para os dias 24 de agosto (ida) e 14 de setembro (volta), ainda sem horário ou local definido.

Quer entender melhor o que cada time precisa para se classificar até a semifinal? Confira o resumo do portal DCI a seguir em cada um dos jogos da volta da Copa do Brasil 2022.

Fluminense x Fortaleza

O Fluminense recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, 17 de agosto, a partir das 20h (horário de Brasília), pelo jogo de volta nas quartas de final da Copa do Brasil. Para se classificar até a próxima fase, o tricolor carioca só precisa de um empate por qualquer resultado.

O Fluminense só será desclassificado se não fizer mais gols, e se o Fortaleza vencer com 2 ou mais gols de diferença no placar. Se o resultado por 1 x 0 para o Leão do Ceará, aí a disputa vai para pênaltis. Isso porque a Copa do Brasil não tem gol fora de casa, o que deixa tudo igual na briga pela vaga.

No primeiro confronto, Gustavo Nonato garantiu a vantagem ao Flu ao marcar nos 35 do primeiro tempo.

Fluminense x Fortaleza

Data: 17/08/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Amazon Prime Video

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Confira os melhores momentos da partida de ida.

Corinthians x Atlético GO

No primeiro confronto das quartas, o Atlético Goianiense venceu por 2 x0. Agora, na volta, o grupo goiano só precisa de um empate para se garantir na semifinal da Copa do Brasil. Os gols foram de Jorginho e Léo Pereira.

Jogando na Neo Química Arena, na capital paulista, Corinthians e Atlético GO se enfrentam a partir das 21h30, horário de Brasília. Para o Corinthians, tem que evitar que o Dragão marque mais gols, enquanto busca a vitória por 3 gols ou mais no placar.

Se o jogo terminar em 2 x 0 para o Timão, aí a disputa de pênaltis define quem será o semifinalista. Mas em caso de vitória do Atlético ou empate por qualquer resultado, aí é o Dragão de Goiânia quem se classifica.

Corinthians x Atlético GO

Data: 17/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP e GO), SporTV 2, Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

VAR: Rafael Traci

Confira os melhores momentos no vídeo do portal GE da primeira partida.

Athletico PR x Flamengo

Este é, talvez, o jogo mais equilibrado das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, empate sem gols, deixando tudo aberto para o duelo desta quarta-feira entre Athletico e Flamengo, na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 21h30, horário de Brasília.

No fim de semana, o Flamengo goleou o Furacão com cinco gols pela rodada do Brasileirão. Agora, os elencos voltam a se enfrentar na busca pela classificação da semifinal da Copa do Brasil.

Em caso de novo empate por qualquer resultado, a disputa de pênaltis será iniciada. Isso porque não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Enquanto isso, resta aos times apenas vencer, para estar classificado.

Athletico PR x Flamengo

Data: 17/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Globo (Menos SP e GO), SporTV , Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Confira no vídeo do GE os melhores momentos da primeira partida da Copa do Brasil.

América MG x São Paulo

O São Paulo venceu o primeiro jogo das quartas de final contra o América Mineiro. Jogando no Morumbi, Luciano abriu o placar aos 35 do primeiro tempo para dar a vantagem ao tricolor na briga.

Agora, nesta quinta-feira, 18 de agosto, é a vez do América receber o grupo paulista no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a partir das 21h, horário de Brasília.

Para o São Paulo, um empate por qualquer resultado basta. Já o Coelho precisa de uma vitória com 2 gols ou mais na diferença, além de torcer para o tricolor não fazer mais gols na partida de volta.

O resultado em 1 x 0 para o América manda o jogo para a disputa nos pênaltis.

América MG x São Paulo

Data: 18/08/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Amazon Prime Video

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

VAR: Adriano Milczvski

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida.

Você também vai gostar de ler: Premiação da Copa do Brasil 2022: quanto cada time ganha na semifinal