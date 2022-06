Corinthians e Santos na Copa do Brasil 2022: data e histórico do clássico

Pelas oitavas de final da Copa do Brasil em 2022, a bola vai rolar em quatro clássicos estaduais. Um deles é o duelo entre Corinthians e Santos, intitulado de Clássico Alvinegro. São mais de trezentos encontros entre os dois e muita história dentro e fora de campo. Para entrar no clima no jogo do Corinthians e Santos na Copa do Brasil 2022, confira o histórico entre os dois e as principais informações.

Corinthians e Santos na Copa do Brasil em 2022

O sorteio na Copa do Brasil surpreendeu os torcedores. Para alguns, os resultados dos confrontos não eram bem aquilo o que esperavam, enquanto outros mostraram opiniões positivas. Mas uma coisa é certa: muita rivalidade e bom futebol vão marcar os confrontos.

Podemos destacar o jogo entre Corinthians e Santos na Copa do Brasil em 2022. Os dois já se conhecem muito bem na carreira do futebol desde o Campeonato Paulista, Libertadores, Brasileirão até na própria competição nacional.

O Timão venceu o Portuguesa na terceira fase por 3 x 1 no agregado, enquanto o Santos passou por Salgueiro, Fluminense do Piauí e Coritiba respectivamente para finalmente carimbar o passaporte até as oitavas.

O primeiro jogo, marcado para o dia 22 ou 23 de junho, será realizado na casa do Corinthians, provavelmente na Neo Química Arena, na capital paulista. A volta, nos dias 13 e 14 de julho, ocorrerá na casa do Santos. Lembrando que o mando de campo é definido pelo sorteio da CBF.

Primeiro jogo do clássico paulista será na casa do Corinthians, a Neo Química Arena.

Volta acontece sob o mando de campo do Santos.

Quem tem mais vitórias Corinthians ou Santos?

O Corinthians é quem mais venceu o Clássico Alvinegro contra o Santos. São 343 jogos disputados em toda a história do confronto, com 134 vitórias para o Timão, 99 empates e 110 triunfos ao Peixe, de acordo com informações do site Meu Timão.

A maior goleada do Corinthians em cima do Santos foi 11 x 0, no ano de 1920, pelo Campeonato Paulista, sete anos depois do primeiro jogo entre os clubes.

De 1968 até 1994, houve um domínio corintiano. Desde os anos 2000, o clássico tem sido equilibrado.

Santos x Corinthians na Copa do Brasil 2015

Esta não é a primeira vez que Corinthians e Santos se enfrentam no mata-mata da Copa do Brasil. Voltando no tempo, em 2015, o primeiro encontro aconteceu em 19 de agosto daquele ano e, por incrível que pareça, também durante as oitavas de final.

O Estádio Vila Belmiro recebeu o duelo de ida entre as equipes. O Santos saiu na frente com gol de Gabigol aos 32 minutos do primeiro tempo, enquanto Marquinhos Gabriel ampliou na etapa final. Com o resultado final de 2 x 0, os santistas garantiram a vantagem.

Relembre no vídeo a seguir como foi a partida de ida em 2015.

No jogo de volta, disputado na Arena Corinthians, na capital paulista, era a hora do Timão reagir para brigar pela vaga na próxima fase.

Porém, mais uma vez quem dominou a partida foi o Peixe. O jovem Gabigol abriu o placar aos 15 do primeiro tempo, deixando o Santos na frente do agregado.

No segundo tempo, Ricardo Oliveira ampliou para dois gols o resultado aos 20 do segundo tempo e, aos 28, Ángel Romero marcou o primeiro gol do Corinthians no embate, mas de nada adiantou.

Com o agregado em 4 x 1, o Santos se classificou até as quartas de final. Lá, jogou diante do Figueirense onde venceu facilmente (4×2). Depois, passou por São Paulo (6×2) na semifinal e, na grande final, foi derrotado pelo Palmeiras nos pênaltis (4×3 após 2×2 em campo).

Veja no vídeo a seguir como foi a segunda partida das oitavas em 2015.

