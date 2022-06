Mando de campo Copa do Brasil oitavas de final: confira o chaveamento

Prepara-se torcedor, porque os confrontos das oitavas na Copa do Brasil já estão definidos. Em sorteio realizado na terça-feira, 7 de junho, a CBF designou cada um dos encontros entre os dezesseis classificados na quarta fase, disputados em ida e volta, assim como quem decidir em casa no chaveamento. A seguir, confira como ficou o mando de campo na Copa do Brasil pelas oitavas em cada um dos jogos.

Mando de campo Copa do Brasil nas oitavas de final 2022

Não são apenas os jogos que são definidos por sorteio. A CBF também determina os mandos de campos na Copa do Brasil, para saber quem abre a rodada em casa e quem decide a volta em casa.

Através do sorteio da CBF, ficou definido que Cruzeiro, Flamengo, Santos, Palmeiras, Athletico Paranaense, Goiás, Ceará e Botafogo vão decidir em casa. O resultado é extremamente importante porque as equipes podem contar com apoio de suas torcidas em seu estádio, o que muitas vezes é fator determinante no confronto.

Quatro clássicos vão acontecer nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2022. Os jogos de ida estão marcados para os dias 22 e 23 de junho, enquanto a volta será realizada em 13 e 14 de julho.

Acompanhe a seguir o chaveamento e o mando de campo de cada um deles.

Fluminense x Cruzeiro (decide em casa)

Primeiro jogo é na casa do Fluminense, no Rio de Janeiro ou onde determinar o mando de campo.

Volta será em Belo Horizonte.

Atlético MG x Flamengo (decide em casa)

Jogo de ida vai ser em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Volta acontece no Rio de Janeiro ou local que o Flamengo determinar.

Corinthians x Santos (decide em casa)

Primeiro jogo do clássico paulista será na casa do Corinthians, a Neo Química Arena.

Volta acontece sob o mando de campo do Santos.

São Paulo x Palmeiras (decide em casa)

Tricolor paulista joga a primeira partida das oitavas em sua casa, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Palmeiras decide em casa as oitavas de final.

Bahia x Athletico PR (decide em casa)

Time do Bahia joga a rodada de abertura em casa.

Jogo de volta será na casa do Athletico Paranaense, em Curitiba, no Paraná.

Atlético Goianiense x Goiás (decide em casa)

Atlético joga a primeira partida em casa.

Goiás decide em casa as oitavas de final.

Fortaleza x Ceará (decide em casa)

Time do Fortaleza abre o clássico nas oitavas de final em sua casa.

Ceará decide em casa a competição.

América MG x Botafogo (decide em casa)

América abre a rodada das oitavas em casa, em Belo Horizonte.

Botafogo decide em casa a volta.

Tem vantagem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil em 2022. Retirado do regulamento pela CBF em 2018, a igualdade na soma dos placares é resolvido com a disputa de pênaltis em campo.

Não importa se o time marcar gol dentro ou fora de casa, o valor é o mesmo. No final das contas, avança quem obter a maior soma nos dois jogos. Isso acontece desde a primeira fase da competição até a final, seja disputado em partida única ou confrontos de ida e volta.

Quantos times avançam para as quartas de final?

Oito equipes avançam até as quartas de final, onde o chaveamento e os confrontos também serão definidos por sorteio da CBF.

As partidas vão ocorrer nos dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta).

Depois, as quartas também serão jogadas em duas mãos, ida e volta, com o mando de campo definido também por sorteio da entidade, conforme a data solicitada pela mesma. Ao fim da quinta fase, somente quatro clubes vão jogar a semifinal.