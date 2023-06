Elenco paulista venceu o Atlético Mineiro nos pênaltis e por isso está classificado para as quartas de final da competição

Corinthians faz milagre na Copa do Brasil e web vai à loucura com memes

Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para as quartas da Copa do Brasil. O Timão conseguiu reverter o placar do primeiro jogo nesta quarta-feira, 31 de maio, ao vencer o Atlético Mineiro por 2 x 0 (3×1 nos pênaltis) na Neo Química Arena.

Com a conquista, os torcedores fizeram questão de comemorar a vaga nas redes sociais. Vídeos com memes, imagens e brincadeiras tomaram conta da internet, principalmente sobre o desempenho dos jogadores do Galo nas disputas de pênaltis.

Memes do Corinthians após vitória contra o Galo tomam conta das redes sociais

Veja os melhores memes da comemoração do Corinthians:

Jogadores do Galo vendo o Cássio pic.twitter.com/bf34YR9fRn — CFD – Dicas de Cartola (@CFD_Oficial) June 1, 2023

Cássio esperando o galo cobrar os pênalti pic.twitter.com/XXwr7hf1H9 — DOUGRAS (@dougraz) June 1, 2023



Memes a respeito do Atlético também viralizaram nas redes sociais.

esse elenco do galo

– Pipocou contra o Palmeiras 2x – Pipocou contra o Flamengo na Copa do Brasil – Pipocou contra o Corinthians pic.twitter.com/QVHfGSZXQ0 — o santos me deu depressão👑| Fan Account#ForaOdair (@PeixeSocial) June 1, 2023

GALO É O CARALHO

AQUI É GAVIÃO GUERREIRO

🔥🦅 pic.twitter.com/HfOB3sr8xr — Corinthiano SCCP (@EuAmoSCCP10) June 1, 2023

atlético mineiro???? NÃO PATÉTICO MINEIRO JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/NxcvBlvnzc — loren. (@sccplorenzx) June 1, 2023

E, claro, os próprios torcedores do Corinthians celebraram o momento.

CORINTHIANS CLASSIFICADO PORRAAAAAA ISSO EH CORINTHIANS CARALHOOO pic.twitter.com/RoQ1u5jo0Q — stefan (@sthefor) June 1, 2023

MEU DEUS DO CÉU O CORINTHIANS ESTÁ CLASSIFICADO PRAS QUARTAS DA COPA DO BRASIL DEPOIS DE VENCER UMA DISPUTA NOS PÊNALTIS SOCORROOOOO pic.twitter.com/FyYqTJQJmY — leslie 🦅 (@sccpmic) June 1, 2023



Sobrou até para os jogadores do Atlético, especialmente Hulk, que perdeu pênalti.

“ei hulk, hoje tem penalti decisivo em, não pode perder”pic.twitter.com/WfCEhebXAL — G 🦊🥶 (@Gabrielxcec) June 1, 2023

O hulk virou pipoqueiro pic.twitter.com/EdJ3yrNP4x — Emily (@miy_crf) June 1, 2023

“Atlético Mineiro precisando de um gol em um jogo decisivo” Hulk: pic.twitter.com/ljrSQhUE7G — Leonardo (@PinhaDeLimao) June 1, 2023

cada um tem o Hulk pipoqueiro que merece pic.twitter.com/tAuEIu0z3h — Nação Marvel • LN (@NacaoMarvelLN) June 1, 2023

Corinthians classificado!!! O Luxa arrumou o time de vez! pic.twitter.com/aVxeQeBZay — Rachão News (@rachaonews) June 1, 2023

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

O Corinthians volta a jogar no sábado, 03 de junho, contra o América Mineiro na nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, horário de Brasília, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O duelo traz o Timão, que escapou da zona de rebaixamento ao vencer o Fluminense na última rodada, e o América, que ocupa a penúltima posição com apenas quatro pontos. Quem vencer garante os três pontos e segue vivo rumo à parte de cima da tabela.

O jogo do Corinthians será transmitido no Premiere.

