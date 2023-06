Vitória inédita: Goiás é campeão da Copa Verde 2023

O Goiás é campeão da Copa Verde 2023! Ao vencer o Paysandu por 2 a 1 nesta quarta-feira, 31 de maio, pelo confronto de volta da final no Estádio Serrinha, o Esmeraldino conquistou o primeiro título da competição em sua história. Confira como foi a trajetória do elenco e como foi a partida decisiva.

Este é o primeiro título do elenco goiano na temporada. O time perdeu a final nos pênaltis para o Atlético Goianiense em abril deste ano.

Goiás é quem ganhou a Copa Verde 2023

Pela primeira vez na história do futebol, o Goiás levanta a taça da Copa Verde. O torneio regional organizado pela CBF reúne equipes da região Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo. Com a vitória contra o Paysandu, o elenco verde entra para a seleta lista de campeões.

O caminho até a final não foi nada fácil para o Esmeraldino. O clube estreou nas oitavas de final com vitória diante do União Rondonópolis por 3 x 0, em partida única. Nas quartas de final superou o Brasiliense por 1 x 0 no agregado, sem maiores problemas.

Na semifinal, encontrou o duas vezes campeão Cuiabá. No primeiro jogo o time do estado do Mato Grosso ganhou em 1 x 0, mas na volta o Goiás deu a volta por cima e venceu por 2 x 0, classificado para a final. A primeira decisão trouxe a vitória do Esmeraldino por 2 x 0, enquanto na volta faturou a vitória por 2 a 1, dois gols de pênaltis.

O treinador Emerson Ávila faz um trabalho bastante regular no comando do Goiás. Ele assumiu o comando do clube após a demissão de Guto Ferreira em abril deste ano e, desde então, são cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas.

No início do ano, o Goiás perdeu a final para o Atlético Goianiense nos pênaltis no Campeonato Goiano.

Este é o primeiro título do clube goiano na Copa Verde e o primeiro do treinador Emerson Ávila.

COMO FOI A FINAL ENTRE GOIÁS x PAYSANDU?

A torcida do Esmeraldino lotou o Serrinha. Com a vantagem do primeiro jogo, o Goiás entrou em campo com o favoritismo ao seu lado. Nas arquibancadas, a torcida não parou de cantar um minuto.

O primeiro tempo começou quente. Com apenas 5 minutos, o VAR entrou em ação e o juiz assinalou a penalidade em favor do Goiás após a falta de Naylhor em Maguinho. Vinicius assumiu a responsabilidade e abriu o placar.

Confira o gol de Vinicius.

O Paysandu tentou responder, mas não teve sorte em nenhuma oportunidade. Isso porque a defesa dos anfitriões mostrou-se efetiva e atenta em cada lance. A melhor chance dos visitantes veio aos 22 minutos com Fernando Gabriel, mas o goleiro Tadeu espalmou a bola.

Hugo respondeu um minuto depois, sem sucesso. O jogo seguiu equilibrado quando, aos 35 minutos, outro pênalti foi assinalado ao Goiás. Desta vez, Matheus Peixoto assumiu a responsabilidade e ampliou a vantagem.

Com dez minutos de acréscimos, o Goiás pressionou com Bruno Melo, mas Gabriel Bernard pegou o chute. O Papão também apareceu muito bem, mas nada mudou. O juiz apitou o fim do primeiro tempo.

Confira o segundo gol do Goiás.

O Paysandu conseguiu reagir no segundo tempo. O elenco paraense colocou a defesa do Goiás para trabalhar. Aos 8 minutos, o Papão teve a falta para cobrar próximo da área. De cabeça, Naylher desviou e Bruno Alves na área acertou em cheio as redes do goleiro Tadeu para diminuir a diferença na final.

Assista ao gol de Bruno Alves.

Com o gol marcado, o Paysandu garantiu o gás necessário para pressionar o Goiás durante todo o segundo tempo. Chegou a ter bons momentos com João Vieira, Wanderson e Bruno Alves, mas esbarrou em uma defesa eficiente do Esmeraldino.

Com 43 minutos de partida, Paulo Henrique, do Paysandu, foi expulso por falta grave. Mesmo com um a menos no placar, os visitantes seguiram no campo do Goiás, mas não marcaram. Com o resultado de 2 x 1, o Goiás é o campeão da Copa Verde.

Qual é a premiação da Copa Verde?

O campeão da Copa Verde na temporada fatura o título de vencedor do campeonato regional, além da taça dourada, medalhas de ouro aos jogadores, comissão técnica e ao treinador e a vaga na terceira fase da Copa do Brasil na próxima edição.

Este ano, a CBF não informou qual será a premiação em dinheiro ao vencedor. No ano passado, o Paysandu embolsou R$ 150 mil, de acordo com informações do portal GE. O valor deve ser o mesmo este ano.

A Copa Verde é o torneio regional que reúne equipes do Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo.

Time do Goiás em 2023

Sob o comando de Emerson Ávila, o Goiás é o campeão da Copa Verde 2023 pela primeira vez na história. A conquista, entretanto, não seria possível sem o elenco que lutou bravamente em campo por todos os desafios. O resultado é a taça dourada nas mãos dos jogadores.

Confira o elenco profissional do Goiás, campeão da Copa Verde 2023.

GOLEIROS:

Ezequiel

Marcelo Rangel

Matheus Alves

Tadeu

ZAGUEIROS:

Edu

Bruno Melo

Lucas Halter

Sidimar

LATERAIS:

Maguinho

Bruno Santos

Sander

Apodi

Hugo

VOLANTES:

Simioni

Morelli

Zé Ricardo

Jhonny Lucas

Felipe Ferreira

Willian Oliveira

Nathan Melo

MEIAS:

Dodô

Guilherme

Ariel

Matheusinho

Palacios

Fellipe Bastos

Diego

ATACANTES:

Matheus Peixoto

Gabriel Novaes

Philippe Costa

Alesson

João Filho

Diego Gonçalves

Pedro Junqueira

Luiz Filipe

Breno Herculano

Vinícius

Lucas Emmanuel

Goiás entra para a lista de campeões da Copa Verde

Sete equipes venceram a Copa Verde em toda a história. O Paysandu é o maior campeão com quatro troféus, conquistados em 2016, 2018, 2022 e 2023.

Já o Cuiabá é o segundo colocado com duas taças, enquanto Brasília, Brasiliense, Luverdense e Remo somam apenas um título cada. Com a vitória este ano, o Goiás entra para a lista de campeões.

Confira todos os campeões do torneio de futebol regional.

Paysandu – 3 títulos (2016, 2018 e 2022)

Cuiabá – 2 títulos (2015 e 2019)

Goiás – 1 título (2023)

Brasília – 1 título (2014)

Brasiliense – 1 título (2021)

Luverdense – 1 título (2017)

Remo – 1 título (2021)

