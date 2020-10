Corinthians perde para América MG e se complica na Copa do Brasil

O Corinthians não começa bem a Copa do Brasil e perde para o América Mineiro, na Neo Química Arena, por 1 a 0. Com a derrota, a equipe alvinegra precisa vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, que acontece na próxima quarta, na Arena Independência, para poder avançar na competição.

Caso o time de Vagner Mancini vença por um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades.

Corinthians perde para América MG

No primeiro tempo, o Corinthians soube se impor dentro de casa e conseguiu finalizar 11 vezes no gol. No entanto, o América finalizou apenas cinco, mas conseguiu levar perigo em jogada de Felipe Azevedo.

Na etapa final, o Timão teve boa chance de cabeça com Matheus Vital, logo no primeiro minuto do jogo. Mas, o cabeceio do meia saiu fraco.

A partida carecia de criatividade para os dois lados, mas aos 43′ do segundo tempo, Cássio saiu jogando errado e os mineiros recuperaram a bola. Neto Berola avançou e cruzou para dentro da área para Marcelo Toscano, que sozinho empurrou para o gol. Ambos os jogadores haviam acabado de entrar na partida.

O gol garantiu a vitória do América Mineiro, que joga a partida da volta precisando apenas de um empate para garantir a classificação. A equipe está na Copa do Brasil desde a primeira fase, e já eliminou: Santos-AP, Operário-PR, Ferroviária-SP e Ponte Preta-SP.

O Corinthians perde para o América MG, e acumula sua segunda derrota seguida em casa, logo depois de perder para o Flamengo por 5 a 1, em seu estádio.

Outros jogos desta quarta

Ademais, a Copa do Brasil teve mais três jogos nesta quarta-feira (28).

Confira os resultados:

Santos 0 x 0 Ceará

Atlético GO 1 x 2 Internacional

Athletico PR 0 x 1 Flamego

Quinta (29)

Ainda na quinta, mais dois jogos acontecem.

O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, e logo depois o Grêmio recebe em sua arena o Juventude, às 21h30.

Vale lembrar que o São Paulo FC já está classificado às quartas de final, após eliminar o Fortaleza nos pênaltis, no último domingo (25).