Coritiba x Operário hoje [6-4]: onde assistir e horário da Copa do Brasil

Coritiba e Operário-PR decidem uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil 2021, nesta terça-feira (6), às 19h (horário de Brasília), na Arena Joinville. Diferentemente fase anterior, não há critério de empate para o clube visitante, então, quem vencer o confronto avança no torneio nacional e ainda arrecada R$ 1,7 milhão. Saiba onde assistir o jogo entre Coritiba e Operário hoje.

Como assistir ao vivo Coritiba e Operário hoje?

A partida não terá transmissão da tv aberta, mas será exibido nos canais fechados. Isso porque SporTV e Premiere transmitem o confronto ao vivo, a partir das 19h (horário de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Quais são os canais do SporTV?

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Provável escalação do jogo

Coritiba : Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Rafinha (Waguininho); Robinho, Igor Paixão e Léo Gamalho.

: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Rafinha (Waguininho); Robinho, Igor Paixão e Léo Gamalho. Operário: Simão; Alex Silva, Bonfim, Léo Rigo e Djalma Silva; Leandro Vilela, Marcelo e Tomas Bastos (Fabiano); Jean Carlo, Ricardo Bueno e Rafael Oller.

Onde e quando será Coritiba e Operário?

A Arena Joinville recebe o confronto entre Coritiba e Operário hoje, 6 de abril, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida precisou ser realocada para Santa Catarina, pois a capital paranaense está com medidas restritivas para conter a pandemia do novo coronavírus. Diante deste cenário, o Coxa Branca ainda não realizou nenhum confronto no Couto Pereira, seu estádio, nesta temporada.

A equipe do Coritiba chega para o confronto vindo de derrota, justamente para o Operário. Isso porque os clubes se enfrentaram na última rodada do Campeonato Paranaense, com vitória do Fantasma por 1 a 0. Na Copa do Brasil, o Coxa Branca eliminou o União Rondonópolis, ao vencer os mato-grossenses pelo placar mínimo na primeira fase.

Por outro lado, o time de Ponta Grossa chega para o confronto confiante, visto que venceram seu adversário no final de semana. No torneio nacional, o Fantasma passou na primeira fase pelo Juventude Samas, ao vencer o duelo por então 2 a 0.

+ Saiba o que é o Neyday: movimento que agita as redes sociais