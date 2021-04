Saiba o que é o Neyday: movimento agita as redes sociais

Os jogos de quartas de final da Liga dos Campeões começam nesta semana e Neymar estará em campo. Com gosto de revanche, o PSG fará a reedição da última final do torneio, e terá pela frente o Bayern de Munique – campeão da temporada passada ao vencer os franceses por 1 a 0 -. A presença do brasileiro em campo está garantida, e por isso, os fãs do craque já começam a agitar a web com a #Neyday. No entanto, você sabe o que é o Neyday?

O que é o Neyday?

Criado no ano passado, o Neyday é um movimento feito pelos fãs do craque para demonstração de apoio ao jogador, principalmente em partidas decisivas. Muito popular nas redes sociais, os torcedores costumam colocar fotos de Neymar em seus perfis e se pronunciam em defesa do atleta, geralmente envolvido em polêmicas.

O camisa 10 do PSG contou com um forte apoio dos brasileiros na temporada passada, quando a equipe francesa chegou pela primeira vez em uma final de Liga dos Campeões. O principal torneio entre clubes no mundo ficou cerca de cinco meses sem jogos por conta da pandemia do novo coronavírus. Ao retornarem em agosto, a organização do campeonato encurtou o mata-mata, com jogos únicos a partir das quartas de final, e Neymar foi um dos grandes protagonistas na campanha de vice-campeão do PSG.

O craque entrou na brincadeira e sempre chamava a atenção ao chegar nos jogos, pois descia do ônibus escutando música alta no rádio e com um juliet no rosto. Na internet, os fãs iam a loucura e pediam para que o jogador voltasse a usar seu tradicional moicano.

Mesmo com todo apoio nas redes sociais, o PSG não conseguiu ficar com a taça da Liga dos Campeões, e perdeu na decisão para o Bayern de Munique, por 1 a 0, com gol marcado por Coman. No entanto, nesta temporada as equipes se enfrentam novamente, desta vez pelas quartas de final, e os torcedores já iniciaram o apoio ao craque brasileiro. Veja:

EU SIGO UMA RELIGIÃO, EU ACREDITO É UM DEUS, E ELE SE CHAMA NEYMAR me segue ai fml #neyday #adultoney #NeymarDay #Neymar pic.twitter.com/eCNS2XzU5M — luvas⅝ #luvas2k (@luvasbtw) April 5, 2021

apenas uma pessoa foi capaz de unir todos os rivais, neymar jr.#neyday pic.twitter.com/AsZNXw9YiN — Neymar (@NeymarJrj1111) April 5, 2021

Nova polêmica envolvendo Neymar

Às vésperas da decisão de quartas de final contra o Bayern de Munique, o camisa 10 da Seleção Brasileira causou uma nova polêmica. No sábado (3), o atacante se envolveu em uma confusão Tiago Djaló, defensor do Lille, pelo Campeonato Francês, recebeu o segundo amarelo e foi expulso do jogo. O atleta adversário também acabou sendo advertido e ambos iniciaram um bate-boca que se estendeu até os túneis do vestiário.

Embora nas redes sociais os fãs do jogador tenham dado apoio ao craque, as revistas francesas não perdoaram a atitude de Neymar. A France Football publicou: “Apesar de toda a sua experiência e de todo o seu talento, Neymar nunca vai amadurecer e nunca vai conseguir ficar focado apenas no campo, apenas na partida, e em nada mais”.

Quando será os jogo entre Bayern de Munique x PSG ?

Nesta quarta-feira (7), Bayern de Munique e PSG reeditam a final da última Liga dos Campeões. Na temporada passada, os alemães ficaram com o título após vencerem o duelo por 1 a 0, com gol de Kingsley Coman.

Os franceses agora buscam dar o troco, e terão a revanche nas quartas de final desta edição de Champions. O primeiro jogo ocorre no Allianz Arena, às 16h (horário de Brasília) desta quarta. Já o jogo da volta será no dia 13 de abril, também às 16h, mas no Parque dos Príncipes, em Paris.

