Criciúma e Ponte Preta hoje 8/4: onde assistir e horário da Copa do Brasil

Pela segunda fase da Copa do Brasil, Criciúma e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (8), no Estádio Heriberto Hulse, às 19h. Diferentemente da etapa anterior, não há vantagem para o visitante. Ou seja, quem vencer avança e em caso de empate, a disputa será nos pênaltis. Saiba como assistir ao vivo Criciúma e Ponte Preta hoje.

Criciúma x Ponte Preta: como assistir ao vivo ?

O jogo entre Criciúma e Ponte Preta, hoje, 8 de abril, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país no sistema pay-per-view. Para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que variam de R$59,90 a R$99,90. Por fim, o SporTV também exibe o duelo na tv fechada.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do jogo

Criciúma : Gustavo, Philipe Maia, Alemão, Marcel, Emanuel, Eduardo, Moacir, Vinícius Tsumita, Hélder, Gabriel Silva e Uilliam Barros.

: Gustavo, Philipe Maia, Alemão, Marcel, Emanuel, Eduardo, Moacir, Vinícius Tsumita, Hélder, Gabriel Silva e Uilliam Barros. Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Barreto e Dawhan (Locatelli); Pedrinho, Camilo e Moisés; João Veras.

Onde e quando será Criciúma x Ponte Preta?

O Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, Santa Catarina, recebe o confronto entre os donos da casa e a Ponte Preta, hoje, 8 de abril. A bola rola então a partir das 19h (horário de Brasília). Quem avançar, embolsará a premiação de R$1,7 milhão, mas irá encarar o Bahia na próxima fase da competição.

O Tigre pegou na primeira fase a equipe do interior paulista, o Marília. Jogando fora de casa, o Criciúma precisava apenas do empate para avançar, e conseguiu o que precisava: 0 a 0, e o passaporte carimbado para a segunda fase.

Por outro lado, a Macaca teve o Gama na etapa anterior. No entanto, a Ponte precisava apenas também do empate, mas conseguiu a vitória por 2 a 1, e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil.

Jogos da Copa do Brasil hoje

Criciúma x Ponte Preta – 19h

Vila Nova x Juventude – 21h30

