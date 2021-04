Supercopa do Brasil: premiação e onde assistir Palmeiras x Flamengo

Palmeiras e Flamengo decidem neste domingo (11) o título da Supercopa do Brasil 2021, às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Campeão no ano passado da disputa, o Rubro-negro vai para sua terceira decisão do torneio e busca o bicampeonato, enquanto o Verdão participa da competição pela primeira vez. Quem vencer o jogo, enche os cofres com uma quantia milionária.

Qual o valor da premiação da Supercopa?

A CBF realiza neste ano a quarta edição da Supercopa do Brasil. Logo depois de realizar as edições de 1990 e 1991, a entidade cancelou o torneio, mas retomou a disputa em 2020. A competição nacional coloca frente a frente o atual vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras), diante do campeão do Campeonato Brasileiro (Flamengo).

Nesta temporada, quem vencer a Supercopa embolsará a premiação de R$5 milhões, enquanto o segundo colocado fatura R$2 milhões.

Onde assistir a Supercopa do Brasil?

A Rede Globo transmite o confronto entre Palmeiras e Flamengo, ao vivo, para todo o país, a partir das 11h. Muitos torcedores questionaram o horário da partida, mas por questões comerciais, a emissora carioca decidiu realizar o jogo no período da manhã. O SporTV também transmite a decisão.

O acordo entre CBF e Globo prevê a exibição do jogo para todo o país, justamente por isso, a emissora precisou agendar a partida para às 11h, visto que às 16h, no horário tradicional, o canal exibe partidas do Campeonato Estadual.

A Supercopa marcará o retorno das narrações de Galvão Bueno na Globo, após 14 meses de ausência. Com 70 anos, o narrador é o primeiro do grupo de risco da Covid-19 a retornar para os estúdios. No entanto, a decisão só foi possível, visto que Galvão tomou as duas doses da vacina. Junior e Caio Ribeiro estarão juntos com o locutor na transmissão da partida.

Por outro lado, Luiz Carlos Jr narra o jogo no SporTV, com comentários de Paulo Vinícius Coelho e Ana Thaís Matos.

Quais são os campeões da Supercopa do Brasil?

Criada em 1990, a Supercopa do Brasil teve apenas três edições desde seu surgimento. Isso porque após a primeira e segunda edição, a competição foi interrompida. No entanto, a CBF retomou o torneio em 2020, com a partida entre Flamengo e Athletico-PR.

Na primeira disputa, a partida ocorreu entre o Vasco da Gama, campeão brasileiro, contra o Grêmio, vencedor da Copa do Brasil. No entanto, o jogo entre as equipes não ocorreu em um jogo específico. Isso porque os clubes se enfrentaram na Copa Libertadores da América 1990, e o confronto no torneio continental, serviu de disputa para a Supercopa.

Logo depois de um empate em 0 a 0 no primeiro jogo, o Tricolor venceu o segundo por 2 a 0, no Estádio Olímpico Monumental e se sagrou campeão.

No ano seguinte, o campeão brasileiro, Corinthians, enfrentou o vencedor da Copa do Brasil, o Flamengo. Desta vez em jogo único, o Timão venceu o jogo com gol de Neto, e se consagrou como segundo campeão da Supercopa.

Por fim, o Flamengo voltou a disputar o torneio em 2020, após vencer o Campeonato Brasileiro de 2019. Na decisão encarou o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil. Em jogo realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Rubro-negro venceu por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique, Vitinho e Arrascaeta, e conquistou seu primeiro troféu na competição.

Campeões:

1990: Grêmio – venceu o Vasco

1991: Corinthians – venceu o Flamengo

2020: Flamengo – venceu o Athletico-PR

