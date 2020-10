Cuiabá vence Botafogo na Copa do Brasil; 4 duelos acontecem na quarta

As equipes do Botafogo e Cuiabá fizeram a única partida dos jogos de ida da Copa do Brasil desta terça-feira (27). Embora o jogo tenha ocorrido no Estádio Nilton Santos, o Cuiabá conseguiu a vitória por 1 a 0 e carrega a vantagem para a volta.

A equipe mato-grossense pode empatar na partida de volta, que mesmo assim garante a classificação. Em caso de vitória dos cariocas por um gol de diferença, a partida será decidida nas penalidades.

Botafogo e Cuiabá voltam a se enfrentar no dia 3 de novembro, na Arena Pantanal, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Duelo equilibrado

A partida no Nillton Santos foi equilibrada na maioria do tempo. Embora as equipes tenham cometidos muitos erros na criação das jogadas, com poucas chances claras de gol, o Cuiabá conseguiu a abrir o placar com Matheus Barbosa, aos 9 minutos da segunda etapa.

O volante recebeu passe errado do meio-campista botafoguense, Honda, e finalizou de fora da área, rasteiro e no canto direito do goleiro Diego Cavalieri.

Resultado final: Botafogo 0 x 1 Cuiabá.

Outras partidas da Copa do Brasil:

Quarta (28)

Na quarta-feira, a rodada da Copa do Brasil será cheia com o Santos enfrentando o Ceará, logo às 16h, na Vila Belmiro. Logo depois, Internacional pega o Atlético GO, às 19h00, no Estádio Olímpico.

No entanto, mais dois jogos ainda acontecem na quarta-feira às 21h30. Enquanto o Flamengo enfrenta o Athletico PR, na Arena da Baixada, o Corinthians recebe o América MG, na Neo Química Arena.

Quinta (29)

Ainda na quinta, mais dois jogos acontecem.

O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, e o Grêmio recebe em sua arena o Juventude, às 21h30.

Vale lembrar que o São Paulo FC já está classificado às quartas de final, após eliminar o Fortaleza nos pênaltis, no último domingo (25).

Saiba onde assistir os jogos da Copa do Brasil

QUARTA (28)

16h – Santos x Ceará – SporTV 1 e Premiere

19h – Atlético-GO x Internacional – SPORTV 1 e Premiere

21h30 – Athletico-PR x Flamengo – Globo, SporTV 2 e Premiere

21h30 – Corinthians x América-MG – Globo, SporTV 1 e Premiere

QUINTA (29)

19h – Bragantino x Palmeiras – SporTV 1 e Premiere

21h30 – Grêmio x Juventude – SporTV 1 e Premiere