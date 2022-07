Escala de arbitragem Copa do Brasil: jogos de ida nas quartas 2022

A CBF definiu a escala de arbitragem Copa do Brasil para os jogos de ida nas quartas de final. A lista contém os nomes dos árbitros, auxiliares e o responsável pelo árbitro de vídeo em cada confronto, onde as oito equipes disputam a primeira partida na competição.

Os jogos de ida nas quartas de final serão realizados em 27 e 28 de julho, com oito equipes. As transmissões acontecem na TV aberta, operadoras por assinatura e streaming online para assinantes.

Qual é a escala de arbitragem Copa do Brasil 2022?

A escala de arbitragem Copa do Brasil nas quartas de final já está determinada pela CBF. Serão oito equipes brigando em quatro duelos nas quartas de final, válidos pelos jogos de ida entre os dias 27 e 28 e julho.

Estão nas quartas de final São Paulo, América Mineiro, Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo, Athletico PR, Fortaleza e Fluminense. Cada uma das equipes venceu o seu confronto nas oitavas de final, garantindo a classificação direta até aqui.

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Disputado em ida e volta, a fase das quartas de final na competição vai para a disputa de pênaltis em caso de empate na soma do placar entre os dois jogos.

Para ficar por dentro, confira a seguir a escala de arbitragem Copa do Brasil nas quartas de final 2022.

Atlético GO x Corinthians (Quarta-feira, 27/07 às 21h30)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: Globo, Premiere e SporTV

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Nailton Junior de Sousa e Eduardo Tomaz de Aquino Valadão

VAR: Adriano Milczvski

Flamengo x Athletico PR (Quarta-feira, 27/07 às 21h30)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Premiere e SporTV

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse, Alex Ang Ribeiro e Grazianni Maciel Rocha

VAR: Wagner Reway

São Paulo x América MG (Quinta-feira, 28/07 às 20h)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires, Bruno Boschilia e Thiago Luis Scarascati

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Fortaleza x Fluminense (Quinta-feira, 28/07 às 20h30)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Amazon Prime Video

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis, Daniel Paulo Ziolli e Adriano Barros Carneiro

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Chaveamento da Copa do Brasil 2022

Além dos confrontos nas quartas de final, a CBF também definiu o chaveamento da Copa do Brasil até a final, ou seja, cada elenco já conhece o seu caminho até a decisão.

De um lado, o vencedor entre Atlético Goianiense e Corinthians vai enfrentar Fortaleza ou Fluminense na semifinal, enquanto do outro o ganhador entre São Paulo e América Mineiro joga contra o Flamengo ou o Athletico. Daí, os vencedores das semis avançam para a final do torneio de futebol.

Lembrando que em cada nova fase que os times avançam, a CBF paga um valor diferente como forma de gratificação.

Final da Copa do Brasil 2022

A final da Copa do Brasil em 2022 está marcada para os dias 12 e 19 de outubro, sem horário definido pela CBF.

Disputado em dois jogos, ida e volta, os locais da final serão conhecidos assim que os dois times garantirem a vaga na decisão da temporada. Isso significa que cada elenco tem a oportunidade de contar com a sua torcida em casa, com ajuda direta na definição do placar.

Na final da Copa do Brasil não tem gol fora de casa. As marcações dentro e fora de casa possuem o mesmo valor para as equipes. Em caso de igualdade na soma dos placares, o critério de desempate utilizado será a disputa de pênaltis ao fim do segundo tempo.

As duas partidas da final terão transmissão da Rede Globo, na TV aberta para todo o Brasil, além dos canais SporTV e Premiere, entre as operadoras de TV por assinatura e o Amazon Prime Video, serviço de streaming.

