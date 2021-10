Escalação do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Athletico-PR

O Flamengo enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira, 27/10, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Renato Gaúcho tem o retorno da dupla Bruno Henrique e Gabigol no ataque, enquanto David Luiz permanece fora. Confira a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã.

Qual será a provável escalação do Flamengo no jogo de amanhã?

Flamengo: Diego Alves; Filipe Luís, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Isla; Thiago Maia, Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Gabigol

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Hernández; Marcinho, Erick, Cittadini, Abner; Terans, Renayo Kayzer, Nikão

A novidade para o técnico Renato Gaúcho no jogo desta quarta-feira é a volta de Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, recuperados de lesões. Na última segunda-feira, o Flamengo divulgou imagens e vídeos dos dois jogadores treinando normalmente com o elenco Rubro-Negro, o que confirma que estão aptos para jogar amanhã.

Por outro lado, Arrascaeta e Pedro estão machucados e continuam em tratamento no departamento médico do clube, assim como David Luiz que também segue trabalhando já que não foi inscrito na Copa do Brasil.

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Athletico-PR?

O jogo da semifinal na Copa do Brasil entre Flamengo e Athletico-PR terá transmissão ao vivo da Rede Globo, na TV aberta, a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Entretanto, outra opção é o Premiere, serviço de canais da Rede Globo por assinatura. Se preferir, pode acompanhar todos os passos do confronto no aplicativo do Premiere e GloboPlay se for assinante.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não existe mais o critério de desempate de gol fora de casa na Copa do Brasil. A regra foi retirada do regulamento pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, em 2018. Sendo assim, em caso de empate nas somas dos confrontos, a disputa de pênaltis será realizada para definir o vencedor.

Naquele mesmo ano, a alteração foi realizada apenas nos critérios, sem alterar o sistema do torneio que continua com duas fases preliminares de jogos únicos, enquanto a terceira traz grandes equipes brasileiras jogando duas partidas para definir quem avança as oitavas de final da edição. A CBF realiza os sorteios para definir os duelos, mando de campo e cada uma das chaves.

Por fim, nas edições de 2018, 2019 e 2020 a regra funcionou normalmente.

