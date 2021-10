SBT vai transmitir a final da Libertadores 2021? Veja onde assistir

Dois clubes do país verde-amarelo, Palmeiras e Flamengo, se enfrentam na final da Libertadores, dia 27 de novembro, em Montevidéu. Detentor dos direitos de transmissão, o SBT, exibe o confronto com exclusividade na tv aberta, mas canais da rede fechada também cobrem a partida da final da Libertadores 2021.

SBT exibe a final da Libertadores ao vivo

Responsável por exibir a Copa Libertadores na tv aberta, o SBT irá transmitir a final do torneio para todo o país de forma gratuita e ao vivo. Entretanto, a competição também possui transmissão em canais de operadora por assinatura e, por isso, o torcedor terá diversas opções sobre onde assistir a final da Libertadores 2021.

No Brasil, o Grupo Disney é o detentor dos direitos de transmissão do torneio na rede fechada. O conglomerado dividiu suas exibições entre FOX Sports e ESPN Brasil durante toda a competição. Outra opção para assistir o embate será através da Conmebol TV, canal pay-per-view da entidade organizadora do torneio.

Além de estar presente nas operadoras Claro e Sky, o canal está nas plataformas do NOW Online, Sky Play e DirecTV GO. No entanto, a Conmebol TV é exclusiva para assinantes e se o torcedor deseja assistir a final da Libertadores 2021 pelo canal, o preço mensal da assinatura é de R$39,90.

SBT transmite Libertadores até 2022

Desde a temporada passada, o SBT herdou o posto da Rede Globo e exibe a Copa Libertadores na tv aberta. Logo depois de vencer a disputa com Rede TV! e Band, a emissora de Silvio Santos passou a transmitir o principal torneio entre clubes da América do Sul na televisão aberta.

O contrato do canal com a competição é válido até 2022, dessa forma, a próxima temporada do torneio internacional está garantido ao SBT. Depois de passar uma partida por rodada da competição, a emissora paulista também vai exibir a final da Libertadores. Será a única opção onde os torcedores poderão assistir na tv aberta.

Quando será a final da Libertadores 2021?

Os times do Palmeiras e Flamengo se enfrentam na disputa pelo título da Libertadores no dia 27 de novembro de 2021. O confronto será realizado no Estádio Centenário, na capital do Uruguai, a cidade de Montevidéu. Embora o jogo não seja no Brasil, torcedores do país pode assistir a final da Libertadores na tv aberta pelo SBT.

A edição desta temporada colocará frente a frente os dois últimos vencedores do torneio. Enquanto o Rubro-negro levantou a taça em 2019 diante do River Plate, o time Alviverde comemorou a conquista diante do Santos em fevereiro desta ano, mas válido pela temporada de 2020.