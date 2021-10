Final da Copa do Brasil 2021 será entre Atlético MG e Athletico PR

Estão definidos os dois clubes que irão disputar a final da Copa do Brasil 2021. Nesta quarta-feira, 27 de outubro, Flamengo x Athletico PR e Fortaleza x Atlético MG realizaram o segundo jogo da semifinal e definiram os dois finalistas. Assim como desde o início do torneio em 1989, decisão será em partidas de ida e volta.

Pela primeira vez na história, Atlético MG e Athletico irão realizar a final da Copa do Brasil. Os clubes se garantiram na decisão, logo depois de vencerem seus duelos da semifinal. O Furacão, após empatar com o Flamengo em 2 a 2 na partida de ida, aplicou 3 a 0 em cima do Rubro-negro, dentro do Maracanã.

Por outro lado, o Galo venceu as duas partidas diante do Leão do Pici. No confronto de ida, aplicou 4 a 0 diante dos cearenses, resultado que deu tranquilidade para o confronto da volta. No segundo jogo, novamente vitória dos mineiros, dessa vez, por 2 a 1.

Qual a data da final da Copa do Brasil 2021?

A grande decisão será realizada em partidas de ida e volta. A CBF ainda não confirmou as datas, mas segundo o planejamento inicial, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2021 ocorre no dia 8 de dezembro (ida), enquanto o segundo confronto está programado para 12 de dezembro (volta).

Os mandos de campo ainda não estão definidos, mas os confrontos ocorrem na casa dos dois times finalistas. No mando do Galo, o confronto deve ser realizado no Estádio do Mineirão. Por outro lado, a decisão na casa do Athletico será na Arena da Baixada.

Qual horário da decisão?

A CBF ainda não definiu o horário, mas a primeira partida, por ser na quarta-feira, deve ocorrer às 21h30, enquanto o segundo duelo, no domingo, provavelmente será às 16h.

Quais os maiores campeões da Copa do Brasil?

O time do Cruzeiro é o maior vencedor do torneio. A Raposa já ficou com o caneco em seis oportunidades (1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018). Logo atrás está o Grêmio, com cinco troféus (1989, 1994, 1997, 2001,2016) e Palmeiras com quatro (1998, 2012, 2015, 2020).

Entre os dois participantes da final da Copa do Brasil 2021, o Athletico ficou com a taça em 2019, enquanto o Atlético MG venceu em 2014. Veja abaixo os campeões:

Cruzeiro – 6

Grêmio – 5

Palmeiras – 4

Flamengo e Corinthians – 3

Fluminense, Inter, Santos, Vasco, Sport, Atlético MG, Athletico, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista – 1

