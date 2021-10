Veja os memes da derrota do Flamengo para o Fluminense no clássico

O Fluminense venceu o Flamengo neste sábado, 23/10, em clássico pegado por 3 a 1, com gols de Kennedy e Abel Hernandez, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Com a vitória do tricolor, torcedores aproveitaram para brincar com rivais nas redes. Confira os memes da vitória do Fluminense contra o Flamengo na rodada do fim de semana.

Resultado do Fla-Flu neste sábado pelo Brasileirão

Como todo clássico entre Fluminense e Flamengo, o campo pegou fogo neste sábado. Os visitantes logo chegaram bem e tiveram a primeira boa finalização ao acertar o travessão do Flu com Matheuszinho. Em seguida, Michael mais uma vez levou perigo para a defesa tricolor, obrigando o goleiro Marcos Felipe a realizra boas defesas.

Foi então que, aos 16 minutos, John Kennedy chutou mas viu Diego Alves defender, enquanto aproveitou o rebote e acertou em cheio as redes do Flamengo para abrir o placar no Fla-Flu. A partir daí, o clássico ficou ainda mais quente nos gramados do Maracanã enquanto o Fla pressionou até o fim, com apenas uma boa chance do Flu.

No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor e tomou o controle da partida ao pressionar em todos os momentos os anfitriões. A primeira boa chance saiu logo aos 4 minutos com Everton Ribeiro mandando a bola para fora. Depois, Andreas Pereira novamente aparece na área do Flu mas sem sucesso. Por fim, aos 12, Gustavo Henrique teve a melhor chance, mas desperdiçou ao ver o Marcos Felipe agarrar a bola no mesmo instante.

Aos 15, Kennedy, jogador da base do Fluminense, fez o seu segundo gol na partida e deu a vantagem ao tricolor contando o melhor desempenho aos anfitriões no jogo. Porém, a reação do Flamento saiu aos 25 com Renê. O confronto seguiu pegado até os últimos momentos enquanto o tricolor teve a oportunidade de ampliar com Abel Hernández, terminando com o resultado final em 3 a 1 para o Fluminense.

Memes da derrota do Flamengo hoje

Com a vitória do Fluminense diante do Flamengo no clássico carioca, os torcedores aproveitaram para brincar e, principalmente, provocar a torcida do Rubro-Negro. Com vídeos, fotos e piadas, os tricolores soltaram memes nas redes sociais que mostraram a derrota do Flamengo no Fla-Flu.

O resultado no clássico marca a má sequência do Flamengo sob o comando de Renato Gaúcho na reta final da temporada, especialmente pelo Campeonato Brasileiro, momento em que, mesmo classificado para a final da Libertadores, ainda briga pelo título contra o Atlético-MG.

Ao perder, o comandante também não escapou de levar zoações e piadinhas.

Críticas com a escalação do jogo de hoje também não passaram batidas.

O próprio torcedor mostrou-se insatisfeito com memes, fotos e vídeos após a derrota para um dos maiores rivais do futebol do Flamengo, o Fluminense.

Com o resultado, sobrou espaço também para brincadeiras e memes de outros torcedores brasileiros.

O sósia de Gabigol também foi usado como meme para indicar o mal desempenho do elenco no jogo de hoje contra o Fluminense.

A defesa do Flamengo também contou com grandes críticas nas redes sociais, muitas em tom de brincadeiras.

Mas além de memes, críticas, brincadeiras e tristeza por parte dos flamenguistas, muitos relembraram a goleada de 5 a 1 do Flamengo diante do Grêmio em 2019 enquanto Jorge Jesus ainda era o técnico.

Quando é o próximo jogo de Fluminense e Flamengo no Brasileirão 2021?

Pela 29ª rodada do Brasileirão, o Flamengo receberá o Atlético-MG no próximo sábado, 30 de outubro, a partir das 19h (horário de Brasília).

Já o Fluminense no domingo, 31/10, enfrentará o Ceará às 16h.

+ Tabela completa de jogos da Superliga de Vôlei Masculino 2021