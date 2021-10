Final da Copa do Brasil Sub-17 2021 será entre São Paulo x Flamengo

A Copa do Brasil Sub-17 já tem definido os dois finalistas da edição desta temporada. O São Paulo chega à final pela quarta vez, desde que o torneio foi criado em 2013, enquanto o Flamengo vai à sua terceira decisão. No entanto, quando será a final da Copa do Brasil Sub-17 de 2021?

Datas da final da Copa do Brasil Sub-17

Até então, a CBF ainda não definiu as datas e horários da final da Copa do Brasil Sub-17, que ocorrem em partidas de ida e volta. No entanto, os locais da decisão já estão pré-estabelecidos. O confronto de ida está marcado para Cotia, enquanto a volta será na Gávea.

Entretanto, torcedores tricolores iniciaram um movimento para que o jogo de mando da equipe seja realizado no Estádio do Morumbi, casa do time profissional. A campanha #DecisãoÉnoMorumbi tem movimentado as redes sociais, mas até o momento o clube nem a CBF sinalizaram sobre a mudança.

São Paulo x Flamengo – Cotia (sem data)

Flamengo x São Paulo – Gávea (sem data)

Como funciona a Copa do Brasil Sub-17?

A Copa do Brasil Sub-17 é dividida em cinco fases eliminatórias. Na primeira, 32 equipes participaram da etapa, que contou com 16 partidas únicas. Os vencedores avançaram às oitavas de final e, partir de então, as disputas ocorreram em jogos de ida e volta.

Os oito classificados das oitavas fizeram as quartas de final, enquanto que os quatro vencedores chegaram à semi. Atlético MG x São Paulo e Flamengo x Palmeiras foram os embates das semifinais, que contou com triunfos dos Tricolores e Rubro-negros.

Campanha de São Paulo e Flamengo no torneio

Atual campeão, o São Paulo entrou na competição em busca de defender seu título. Na primeira fase, o clube passou pelo Santo Antônio-MS ao golear por 14 a 0. O time também passou com facilidade nas oitavas e goleou os dois jogos diante do Jacuipense por 4 a 1 e 8 a 2.

Nas quartas de final, o adversário foi o Fluminense, rival na final da temporada passada. Mas, mais uma vez, os paulistas levaram a melhor. Após empate em 0 a 0 e 1 a 1, o time são-paulino avançou nos pênaltis. Por fim, o Atlético MG foi o rival da semi, mas a equipe do técnico Menta venceu por 1 a 0 e 3 a 1.

Por outro lado, o Flamengo goleou o Vasco-AC por 12 a 0 na primeira fase. Com certa facilidade também passou das oitavas de final ao vencer o Gama por 4 a 0 e 6 a 0. Já nas quartas, após empatar em 0 a 0 com o Cruzeiro, venceu a Raposa por 3 a 1 na volta. Na semi, goleou o Palmeiras por 7 a 3 e 5 a 3.

Quais os maiores campeões da Copa do Brasil Sub-17?

Até o então, foram disputadas cerca de oito edições. O São Paulo e o Palmeiras possuem dois títulos cada e são os maiores vencedores. Com uma conquista está o Flamengo, Corinthians, Vitória e Atlético MG.

A equipe Tricolor é também quem mais vezes chegou à final. A classificação para a disputa do título em 2021, será a quarta do São Paulo. O Flamengo vai para sua terceira decisão. Já Palmeiras, Corinthians e Fluminense possuem duas finais cada. Por fim, Atlético MG, Vitória, Grêmio e Botafogo disputaram o título uma única vez.

Lista de campeões da Copa do Brasil Sub-17

2 títulos: São Paulo e Palmeiras

1 título: Flamengo, Corinthians, Vitória e Atlético MG