Convocação da Seleção Brasileira ao vivo: como assistir e data

O técnico do Brasil, Tite, já sabe quando irá anunciar os convocados para os próximos jogos da equipe nacional. A CBF divulgou que a lista de nomes será revelada na próxima sexta-feira, dia 29 de outubro, a partir das 11h, na sede da entidade. Mas, como assistir a convocação da Seleção Brasileira ao vivo?

Como acompanhar a convocação da Seleção Brasileira ao vivo?

A CBF realiza a transmissão da convocação da Seleção Brasileira ao vivo e de graça através da CBF TV. A entidade transmite a cobertura por meio de suas redes sociais no Facebook e Youtube. Outra maneira de acompanhar a divulgação da lista de convocados é pelo site oficial da confederação.

Convocação da Seleção Brasileira ao vivo disponível no site (www.cbf.com.br), Facebook e Youtube.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil já tem data definida para entrar em campo pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2022. Na quinta-feira, 11 de novembro, a equipe de Tite joga contra a Colômbia, às 21h30. Logo depois, tem pela frente o clássico contra a Argentina, dia 16 do mesmo mês, no Estádio San Juan, às 20h30.

A Seleção Brasileira está praticamente garantida no Mundial de 2022 mas, se quiser carimbar o passaporte de vez, precisa ganhar os dois jogos e, então, preparar a sua bagagem em busca do sexto título.

Brasil x Colômbia – Quinta-feira, 11 de novembro, às 21h30 ,no Estádio Neo Química Arena, pela 13ª rodada

Argentina x Brasil – Terça-feira, 16 de novembro, às 20h30, no Estádio San Juan, pela 14ª rodada

Próxima convocação do Brasil pode não ter jogadores do país

A convocação da Seleção Brasileira nesta sexta, 29, que terá transmissão ao vivo, pode não ter jogadores que atuam no Brasil na lista. A ideia visa não comprometer ainda mais o calendário dos clubes e desgaste dos atletas. As partidas ocorrem em meio às rodadas 31, 32 e 33 do Brasileirão e dias antes da final da Libertadores.

A possibilidade do fato ocorrer é grande em virtude da confortável situação da seleção na tabela de classificação das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2022, segundo apurou a ESPN. A ideia já existia nos bastidores da CBF, mas muito em virtude das insatisfações de dirigentes dos clubes do Campeonato Brasileiro com as convocações.