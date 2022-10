Flamengo x Corinthians: final da Copa do Brasil vai passar no Amazon Prime?

Em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 19 de outubro, no Estádio do Maracanã, pela final da competição mais democrática do futebol. Quem vencer poderá levantar a taça para a alegria dos torcedores. Para assistir online, saiba se a final da Copa do Brasil vai passar no Amazon Prime Video hoje.

A final começa às 21h45 (Horário de Brasília), com transmissão na TV aberta e também fechada, além dos streamings ao vivo para todos os assinantes.

Vai passar a final da Copa do Brasil no Amazon Prime Video hoje?

Sim, a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians hoje vai passar no Amazon Prime Video às 21h45 (Horário de Brasília).

Os canais Globo, Sportv e Premiere transmitem a decisão ao vivo para todo o Brasil nesta quarta-feira, além dos serviços de streamings GloboPlay e o Amazon Prime.

Os lances da final serão exibidos para todos os estados do país 100% de graça com narração de Luis Roberto na Globo, pela TV aberta, com comentários de Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira para deixar tudo ainda mais emocionante.

Outra opção é sintonizar nos canais Sportv e Premiere, disponíveis apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Luiz Carlos Jr. é quem comanda a narração ao lado de Lédio Carmona e Ricardinho.

Quer assistir de graça pelo celular? Então você deve entrar no GloboPlay, plataforma de streaming, com retransmissão da Rede Globo. Basta cadastrar-se com e-mail e a senha e pronto. Já no Amazon Prime somente assinantes tem a oportunidade de acompanhar a partida.

GLOBO – TV aberta para todo o Brasil

Sportv – SKY: 39, 439 / OI: 39 / CLARO: 39, 539 / VIVO: 39, 339, 819, 539

Premiere – SKY: 230-244, 632-640 / OI: 342-352, 340-341, 353-357 / VIVO: 151, 154–159, 150, 152, 153, 770–777, 781–782, 901-903, 910, 778, 779 / CLARO: 220-228, 721-728, 229, 729, 730

GloboPlay – Aplicativo no celular, tablet, computador e smartv ou www.globoplay.globo.com

Amazon Prime Video – Aplicativo ou site do www.primevideo.com

Quanto custa o Amazon Prime Video?

A assinatura do Amazon Prime Video custa ao torcedor R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 no plano anual, o equivalente a R$ 9,92 por mês.

A plataforma dispõe ao assinante filmes, séries, desenhos, canais, futebol e a NBA, novidade da temporada com mais de cem jogos. Além disso, o membro também terá descontos especiais no site de compra e venda do Amazon, além de frete grátis em produtos e promoções especiais.

Para tornar-se assinante basta acessar www.primevideo.com, clicar em “Experimente 30 dias grátis” e fazer o seu cadastro. Você terá acesso gratuito por trinta dias, mas após o período terminar, o Amazon Prime é renovado automaticamente por R$ 14,90 ao mês ou no plano anual. Dá para cancelar a qualquer momento.

Tem prorrogação na final da Copa do Brasil 2022?

Não tem prorrogação na final da Copa do Brasil. Em caso de empate na soma dos placares, o campeão da temporada será definido na disputa de pênaltis dez minutos após o fim do segundo tempo nesta quarta-feira.

O critério de desempate foi retirado do regulamento em 2018, quando o Cruzeiro foi campeão pela última vez no torneio. Desde então, não tem gol fora de casa e, sem prorrogação, os duelos são definidos em pênaltis como à moda antiga no futebol.

A medida foi escolhida pela CBF para tornar a disputa em campo mais justa, já que muitas vezes equipes que não jogavam bem se classificavam até fases seguintes. Por isso, é importante vencer dentro de campo não importa o placar.

