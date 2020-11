Flamengo x São Paulo se enfrentam na Copa do Brasil; veja onde assistir

Flamengo x São Paulo fazem nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Estádio do Maracanã, o principal jogo desta quartas de final da Copa do Brasil. O duelo recheado de expectativas, logo depois dos 4 a 1 aplicado pelos tricolores no Brasileiro, ganhou mais um ingrediente com a chegada de Rogério Ceni ao Fla. Saiba onde assistir Flamengo x São Paulo.

Logo depois de sofrer duas goleadas seguidas no Brasileirão, a diretoria rubro-negra demitiu Torrent. Quase que no mesmo instante, entraram em contato com Ceni, que no dia seguinte, viajou ao Rio de Janeiro e fechou com o novo clube. Além do técnico, os auxiliares Nelson Simões e o francês Charles Hembert, assim como o preparador físico Danilo Augusto, também desembarcaram na gávea.

Nesta quarta, Ceni estreia pelo Flamengo, e o adversário será justamente quem? o clube que ele fez história atuando como jogador: o São Paulo. O treinador inclusive já enfrentou a equipe nesta Copa do Brasil, e foi eliminado com seu ex-time, o Fortaleza, nas oitavas pela equipe de Diniz.

Flamengo x São Paulo: veja onde assistir

O torcedor terá três opções para assistir Flamengo x São Paulo. A partida terá transmissão na TV aberta pela Rede Globo, e na fechada por Sportv e Premiere.

No entanto, na Globo quem narra a partida é Luis Roberto, mas com comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. E nos canais fechados, Luiz Carlos Jr. comanda a partida, mas com Lédio Carmona e Ricardinho comentando.

Tabus no confronto

O Flamengo segue sem vencer o São Paulo, desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017. De lá para cá, foram mais seis confrontos, com três vitórias tricolores e três empates.

O curioso é que na última vitória do Rubro-negro diante do time paulista, Rogério Ceni era o técnico dos são-paulinos.

Últimos confrontos entre Flamengo x São Paulo

02/07/2017: Flamengo 2 x 0 São Paulo

22/07/2017: São Paulo 2 x 0 Flamengo

18/07/2018: Flamengo 0 x 1 São Paulo

04/11/2018: São Paulo 2 x 2 Flamengo

05/05/2019: São Paulo 1 x 1 Flamengo

28/09/2019: Flamengo 0 × 0 São Paulo

01/10/2020: Flamengo 1 × 4 São Paulo

Outro tabu no confronto, é que o agora técnico Rogério, nunca venceu o São Paulo. Desde que chegou ao Fortaleza, o treinador enfrentou seu ex-clube cinco vezes. Perdeu em três e empatou em duas.

Já Fernando Diniz, nunca perdeu para o Flamengo, enquanto técnico do São Paulo. Embora sejam apenas dois jogos, o treinador conseguiu passar ileso pelo rival no ano passado, sendo o São Paulo o único time a não perder para o Fla no Brasileirão.

A pergunta que fica: e ai, algum tabu se quebrará esta noite?