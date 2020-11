Flamengo demite o treinador Domènec Torrent; veja motivo

Logo depois de sofrer duas goleadas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo demite o treinador Domènec Torrent. À princípio, Maurício Souza, técnico do sub-20, comandará a equipe interinamente até a contratação de um novo treinador. Após perder por 4 a 1 para o São Paulo no Maracanã, domingo (1), o Rubro-negro voltou a perder nesta rodada para o Atlético MG, por 4 a 0.

O Flamengo tinha a possibilidade de assumir a liderança do Brasileirão, mas a goleada diante do Galo, no Mineirão, ainda fez a equipe perder a vice-liderança do campeonato.

Em sua curta passagem, o ex-técnico do Flamengo somou 24 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas – aproveitamento de 63,8%. O ex-auxiliar de Guardiola, chegou ao Brasil no fim de julho, para substituir seu conterrâneo, Jorge Jesus.

Flamengo demite treinador, quem será o novo ?

O Flamengo anunciou o fim da passagem de Dome pelo clube, nesta segunda-feira (9), via Twitter. No entanto, ainda não há negociação com nenhum treinador. No mercado, especulam-se nomes como o do atual treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, mas ainda não há nada concreto.

Na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, a equipe da Gávea retorna a campo nesta quarta-feira (11), na qual enfrentará o São Paulo FC pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, às 21h30. Maurício Souza deverá estar a beira do gramado.