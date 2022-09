Fluminense joga hoje? Data do jogo na semifinal da Copa do Brasil

Fluminense joga hoje? Data do jogo na semifinal da Copa do Brasil

Nesta quarta, 14 de setembro, o Fluminense joga hoje? A equipe carioca disputa uma vaga na final da Copa do Brasil pela temporada contra o Corinthians, mas só entra em campo amanhã, pela semifinal da competição na Neo Química Arena. Confira todas as informações da partida que vai definir quem será o segundo finalista da competição.

Fluminense joga hoje na Copa do Brasil?

O Fluminense não joga hoje pela Copa do Brasil. A equipe só entra em campo amanhã, quinta-feira em 15 de setembro de 2022, na Neo Química Arena, na capital paulista. A partida vai começar às 20h, horário de Brasília.

No primeiro confronto da semifinal, as equipes terminaram em 2 a 2, em confronto realizado na quarta-feira, 24 de agosto, no Maracanã. Ganso abriu o placar em pênalti com apenas 4 minutos no primeiro tempo, enquanto Renato Augusto deixou tudo igual.

No segundo tempo, Jhon Arias garantiu a vantagem novamente para o elenco carioca, até Róger Guedes novamente empatar o jogo de ida na Copa do Brasil pela semifinal.

Agora, quem vencer o jogo desta quinta-feira, 15 de setembro, se garante na final do torneio da CBF. Em caso de novo empate, os elencos disputarão em pênaltis.

Corinthians x Fluminense

Quinta-feira, 15/09 às 20h (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Caminho do Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense estreou nesta edição da Copa do Brasil durante a terceira fase, diante do Vila Nova em dois confrontos. Com vitória nos jogos de ida e volta, o tricolor carioca foi para as oitavas de final e lutou até o final para chegar até a semifinal, a penúltima fase da competição.

Foi um longo caminho, mas o grupo terá que enfrentar o Corinthians na partida de volta para conquistar a vaga na grande final, já que busca o segundo troféu de sua história.

Confira o caminho do Fluminense até aqui, a semifinal.

TERCEIRA RODADA:

Fluminense 3 x 2 Vila Nova

Vila Nova 0 x 2 Fluminense

OITAVAS DE FINAL:

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 3 Fluminense

QUARTAS DE FINAL:

Fortaleza 0 x 1 Fluminense

Fluminense 2 x 2 Fortaleza

SEMIFINAL:

Fluminense 2 x 2 Corinthians

Corinthians x Fluminense

Data da final da Copa do Brasil em 2022

A data da final da Copa do Brasil ainda não foi confirmada de maneira oficial pela CBF, mas de acordo com o calendário divulgado no site da entidade, as duas partidas da decisão deverão acontecer em 12 e 19 de outubro, quarta-feira.

Flamengo ou São Paulo em um lado da chave, e Fluminense e Corinthians do outro, os dois vencedores irão jogar a grande final da temporada na Copa do Brasil.

Flamengo ou São Paulo vão disputar a final da Copa do Brasil diante de Corinthians ou Fluminense, dependendo do resultado da semifinal no outro lado da chave. O torcedor mostra-se ansioso para saber quem serão os sortudos a disputarem o título mais importante do futebol brasileiro.

Com as datas a serem confirmadas, a CBF também vai definir quando será o sorteio do mando de campo das duas partidas finais. Isso serve para evitar maiores complicações na disputa pelo título. Porém, fique atento em relembrar que não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai decidir quem é o campeão.

Confira também: Vinícius Júnior salário em 2022: quanto ganha o atacante do Real Madrid?