Vinícius Júnior salário: quanto ganha o atacante do Real Madrid?

Vinícius Júnior foi autor do gol do título do Real Madrid na Champions. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

Dupla de ataque do francês Karim Benzema no Real Madrid, o brasileiro Vinícius Júnior se firmou como atacante titular do Real Madrid ao longo desta temporada 2021-2022, com mais de 4 mil minutos jogados.

Titular do Real Madrid, gol em final de Champions League e sucessivas convocações para a seleção brasileira. Com todos esses destaques no currículo de Vinícius Júnior seu salário deve estar no mais alto patamar do futebol mundial, não é mesmo?

Aos 21 anos, Vinícius Júnior vive o melhor momento da carreira e protagoniza, ao lado de Benzema, uma das duplas de ataque mais temidas do mundo da bola. Em alta, o brasileiro já está em negociação para renovação de contrato, de acordo com o jornal esportivo “Marca”.

Qual o salário de Vinícius Júnior em 2022 no Real Madrid

Destaque do futebol europeu, o salário do jogador Vinícius Júnior salário é alto como seu talento. Por temporada, o craque recebe o de valor 3,2 milhões de euros (cerca de R$17 milhões na cotação atual). Embora a cifra seja elevada, ela é uma das mais baixos do elenco estrelado.

Diante da temporada acima da média registrada pelo jogador, seus agentes entraram em negociação com a cúpula do Real Madrid visando uma renovação contratual, atrelada a um bom aumento para o camisa 20.

O acordo também será feito para conter as investidas de outros clubes para conquistar o atleta, que tem contrato com o Real Madrid até 2024 e deve renovar por mais quatro anos, ou seja, até 2028.

Ainda segundo o diário esportivo Marca, as tratativas já estão perto de serem concluídas com um desfecho positivo. E o novo pagamento promete ser astronômico. O valor anual deve subir para R$ 52 milhões, aproximadamente.

Se o aumento de salário de Vinícius Júnior se tornar real, o jovem vai alcançar o top 10 dos maiores pagamentos para jogadores brasileiros ao redor do mundo, tornando-se o segundo maior entre os atletas nacionais do Real Madrid. O novo contrato pode ultrapassar os recebimentos do volante Casemiro (R$50 milhões), por exemplo.

A cifra só é menor que a do veterano e multicampeão Marcelo (R$84 milhões), lateral-esquerdo que deve deixar a equipe do Real após quinze anos de contrato.

Além de Marcelo, outros brasileiros ganham salários maiores do que o valor oferecido a Vinícius Jr, como é o caso da estrela do time brasileiro Neymar. O destaque do Paris Saint-Germain lidera a lista dos maiores salários entre jogadores brasileiros recebendo R$202 milhões.

TOP 7 Brasileiros com salários mais altos no futebol por ano

1 – Neymar (PSG): R$ 202 milhões

2 – Oscar (Shanghai Port): R$ 126 milhões

3 – Philippe Coutinho (Barcelona): R$ 126 milhões

4 – Marcelo (Real Madrid): R$ 84 milhões

5 – Marquinhos (Paris Saint-Germain): R$ 76 milhões

6 – Fabinho (Liverpool): R$ 60 milhões

7 – Roberto Firmino (Liverpool): R$ 60 milhões

Carreira de Vinícius Júnior no futebol

A carreira de Vinícius Júnior começou na base do Flamengo. O jogador nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, já se destaca desde muito cedo pela velocidade e pelos dribles desconcertantes feitos em lances na ponta esquerda.

Com apenas 10 anos, Vinícius Júnior foi federado pelo clube carioca. Pouco depois, aos 13 anos, recebeu a primeira convocação para seleção brasileira sub-15, na disputa do Sul-Americano da categoria. Na época, também chegou a receber fortes investidas do Corinthians, mas seguiu na Gávea, subindo aos juvenis no ano de 2016.

E a grande revelação pelo Flamengo não demorou a acontecer. Em 2017, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior foi o grande destaque do rubro-negro, ascendendo aos profissionais em maio daquele ano, quando estreou pelo Campeonato Brasileiro, com apenas apenas 16 anos e dez meses de idade.

Ainda em 2017, o Fla anunciou sua venda ao Real Madrid por 45 milhões de euros, à época tal quantia representou a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, atrás apenas de Neymar. Porém, o atleta ficou no Brasil até julho de 2018, pois o futebol espanhol não permite o registro de atletas menores de idade.

Chegando à Espanho, Vinícius Jr. começou a treinar com o time principal e jogar pelo Real Madrid Castilla, uma espécie de filial do Real Madrid. Apenas em setembro de 2018, o jogador brasileiro fez sua primeira aparição em um jogo oficial. Ele entrou as 87 minutos da partida Real Madrid x Atlético de Madrid pela La Liga. Apesar do jogo terminar 0x0, o atleta pode ter o gostinho do que seu futuro lhe resguardava.

A titularidade no time principal veio em outubro daquele ano. Apesar de não ter marcado gol, Vinícius Jr. foi responsável pela assistência para Marco Asensio. Real Madrid acabou goleando por 4×0 o Melilla, pela Copa do Rei.

O primeiro gol do jogador com a camisa do Real Madrid foi em novembro de 2018, em partida contra o Real Valladolid, pela La Liga. O tento veio após Vinícius Jr. sair do banco para substituir Marco Asensio.

Contratado pelo Real Madrid em 2018, Vinícius Júnior chegou à equipe com status de grande promessa, que vem se provando ano após ano. Em 2022, deu show em campo fazendo dupla com Benzema e conquistando o tão sonhado título da Champions League.

Título da Champions League 2022 do Real Madrid

Vinícius Jr. vem sendo um dos grandes destaques do Real Madrid em 2022. O jogador é uma das grandes promessas no time espanhol, principalmente após a vitória em cima do Liverpool na final da Champions League, mais importante competição europeia.

O Real Madrid conquistou o 14º título da competição e o autor do gol da final foi, justamente, o brasileiro Vinícius Jr. Após a partida, o atleta de 21 anos recebeu o título de “revelação” da competição, e agora pode chegar forte na premiação da Bola de Ouro e do The Best da FIFA.

Durante a liga, o jogador brasileiro fez quatro gols e deu sete passes a gol em um total de 13 partidas jogadas. O sucesso de Vinícius Júnior na temporada tem chamado a atenção de Tite, que poderá convocá-lo para a Copa do Mundo em 2022.