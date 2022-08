Fluminense x Corinthians horário ao vivo da Copa do Brasil hoje (24/08)

Jogando no Maracanã, Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de agosto, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O torcedor quer saber as informações do jogo do Fluminense x Corinthians horário, onde vai passar e qual é a provável escalação dos times.

Fluminense x Corinthians horário hoje ao vivo

O jogo do Fluminense e Corinthians hoje começa às 19h30 (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Brasil. A transmissão vai ser através do SporTV, Premiere e GloboPlay para todo o território nacional.

Diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a transmissão da partida será entre os canais disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. Por isso, o torcedor deve obter ambas as emissoras na programação de casa.

O Premiere, por outro lado, funciona como um pay-per-view, onde o torcedor deve pagar de R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês, dependendo do pacote que o torcedor escolher com os canais de futebol.

Mas como assistir ao jogo se não for assinante da TV fechada? Aí a opção é a plataforma de streaming GloboPlay, disponível tanto no site www.globoplay.globo.com ou no aplicativo, para Android e iOS. No entanto, é necessário ser assinante para acompanhar a programação do streaming, disponível entre valores que vão de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Fluminense x Corinthians horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Wagner Reway

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações do jogo do Fluminense x Corinthians hoje

O técnico Fernando Diniz tem o seu time completo para o jogo desta quarta-feira, na semifinal da Copa do Brasil. A única baixa do comandante neste momento é Luan. Com isso, Cano, principal ataque do elenco, deve estar em campo ao lado de Jhon Arias.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Manoel, Caio Paulista, Nino, Samuel Xavier; André, Nonato, Ganso, Matheus; Arias e Cano.

Do outro lado, Vitor Pereira ainda não tem Paulinho e Maycon, enquanto Bruno Mendez já jogou na competição por outro time,

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Balbuena, Gil, Fagner, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto, Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando é o jogo de volta entre Fluminense e Corinthians?

A partida de volta entre Corinthians e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil vai ser na quinta-feira, 15 de setembro de 2022, a partir das 20h (Horário de Brasília). O embate será realizado na Neo Química Arena, na capital paulista.

O mando de campo foi determinado por sorteio através da CBF, realizado para promover igualdade e chances iguais para todos os quatro times que disputam a vaga na grande final. É importante ressaltar que não há gol fora de casa na Copa do Brasil, onde o time que obter a vantagem nos pontos e gols se garante na decisão.

O critério do gol fora de casa foi retirado do regulamento em 2018, pela própria CBF.

Leia também: Copa do Brasil onde vai passar semifinal ao vivo