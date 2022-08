Copa do Brasil onde vai passar semifinal ao vivo

A semifinal vai começar na Copa do Brasil! Quatro equipes disputam a última fase da competição antes da grande final pela temporada, valendo não apenas o título mas também o prêmio milionário. Mas na Copa do Brasil onde vai passar os jogos ao vivo? Confira as principais informações sobre as transmissões.

Copa do Brasil onde vai passar

A Copa do Brasil realiza os jogos de ida na semifinal nesta quarta-feira, 24 de agosto, com dois confrontos entre as quatro equipes que ainda seguem na competição.

Os jogos de volta, por outro lado, vão acontecer em 14 e 15 de setembro de 2022.

O Fluminense venceu o Fortaleza e por isso vai enfrentar o Corinthians na semifinal. O Timão, enquanto isso, deixou para trás o Atlético Goianiense. Do outro lado, o Flamengo venceu o Athletico para jogar contra o São Paulo na semifinal, responsável por eliminar o América Mineiro.

Apenas o São Paulo vem jogando desde a primeira fase da Copa do Brasil. Corinthians, Fluminense e Flamengo disputam desde a terceira fase da competição.

Confira as principais informações sobre os jogos da Copa do Brasil e onde assistir.

Fluminense x Corinthians

Data: Quarta-feira, 24/08

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

São Paulo x Flamengo

Data: Quarta-feira, 24/08

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Globo, SporTV 2, Premiere e GloboPlay

Final da Copa do Brasil 2022

A final da Copa do Brasil é disputada em jogos de ida e volta, com o mando de campo definido por sorteio através da CBF, entidade responsável pela competição.

De maneira oficial, a CBF não confirmou a data da final da Copa do Brasil. No entanto, no calendário do torneio disponível no site oficial da entidade, os dois jogos da final estão marcados para os dias 12 e 19 de outubro, quarta-feira, sem horário definido.

Os locais também não estão confirmados porque dependem dos participantes. O que já é possível prever é que Fluminense, Corinthians, Flamengo e São Paulo podem ser os finalistas, já que disputam a semifinal.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis decide quem é o campeão.

