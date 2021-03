Galvez x Atlético-GO: onde assistir e escalações da Copa do Brasil – 17/3

Galvez e Atlético-GO disputam uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2021, nesta quarta-feira. Jogando na Arena Pantanal, os clubes se enfrentam a partir das 17h, com o Dragão precisando apenas do empate para avançar no torneio. Já a equipe acreana precisa da vitória para continuar na competição.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, os goianos têm a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil. Já ao Galvez, só a vitória interessa.

Como assistir ao vivo Galvez e Atlético na Copa do Brasil?

A partida entre Galvez e Atlético-GO não terá transmissão ao vivo da tv aberta, mas também não terá da fechada. Então, os torcedores que quiserem acompanhar o confronto terão que assistir pela internet no Mycujoo TV do Atlético-GO.

Qual a provável escalação do jogo?

Provável escalação do Galvez: Wadson; Thomas, Marcelo Felber, Marcus Vinícius e Giovani; Lucas, Neto, Giovani e Adriano; Matheus Morais e Felipe.

Provável escalação Atlético-GO: Jean; Arnaldo, João Victor, Gilvan e Nicolas; William Maranhão, Baralhas e Chico; Wellington Rato, Roberson e Danilo.

A situação do Galvez não é das mais fáceis. Isso porque, o clube não joga uma partida oficial há quase dois meses. Além disso, a equipe tem apenas 18 atletas em seu elenco e cinco integrantes da comissão técnica. Para piorar o cenário, embora o jogo seja de mando dos acreanos, o time não pode mandar a partida em seu estádio por conta das restrições do Estado em relação à pandemia de Covid-19.

Líder de seu grupo do Campeonato Goiano 2021 e classificado à Copa Sul-americana, o Atlético entra em campo com o objetivo de manter a boa fase. Para garantir a classificação, o Dragão terá que ao menos empatar o confronto, e assim, assegura sua vaga na próxima fase.

Onde será Galvez x Atlético-GO?

Embora o mando de campo seja do Galvez, a equipe está proibida de realizar o confronto em seu estádio. Isso porque devido à pandemia, o governo do Acre não autorizou o confronto. Por isso, a partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso.

