Horário do Atlético GO x Cuiabá hoje e transmissão Copa do Brasil 21/04

Atlético GO e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira, 21 de abril, pela partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil, jogando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Quem vencer garante vantagem para o confronto de volta na temporada. Dessa maneira, confira as informações e saiba qual é o horário do Atlético GO x Cuiabá hoje

Horário do Atlético GO x Cuiabá hoje

O jogo do Atlético GO x Cuiabá hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília.

Válido pela terceira fase da Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Cuiabá disputam o primeiro jogo do confronto nesta quinta-feira, 21 de abril de 2022, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Quem vencer a partida de hoje garante vantagem para o segundo encontro, marcado para a próxima quarta-feira, 11 de maio, a partir das 22h, no horário de Brasília.

A terceira fase é disputada em dois jogos, ida e volta. Gol fora de casa não é critério de desempate, uma vez que a igualdade no placar leva até a disputa de pênaltis para definir quem avança até a próxima fase.

Informações do horário do Atlético GO x Cuiabá hoje

Horas: 21h30

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: SporTV e Premiere

Onde assistir Atlético GO x Cuiabá hoje

O jogo do Atlético GO e Cuiabá hoje vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora passa o confronto da Copa do Brasil nesta quinta-feira para todos os estados do país. Entretanto, apenas assinantes com operadoras da TV paga poderão acompanhar ao vivo o jogo de hoje.

A narração vai ser de Eduardo Moreno, com comentários de Fábio Júnior, Renata Mendonça e Sandro Meira Ricci na arbitragem.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view também por assinatura. É possível acompanhar através da TV por assinatura se o torcedor obter o pacote ou, então, pelo aplicativo.

Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90, ser também membro da plataforma.

Escalação do jogo do Atlético GO e Cuiabá hoje

As equipes deverão manter a escalação principal para o duelo desta quinta-feira. De um lado, Umberto Louzer, técnico do Dragão, não tem novas baixas.

Do outro lado, Pintado não poderá contar com Camilo.

Escalação do Atlético GO:​ Luan Poli, Dudu, Wanderson, Ramon, Jefferson, Marlon Freitas, Baralhas, Jorginho, Wellington Rato, Léo Pereira e Churín

Escalação do Cuiabá : Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão, Uendel, Marcão, Rafael Gava, Rodriguinho, Marquinhos, André Luis e André

Confira como foi o último jogo entre os times.