Onde assistir Atlético GO x Cuiabá ao vivo e horário Copa do Brasil (21/04)

Pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil, as equipes de Atlético Goianiense e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Atlético GO x Cuiabá.

A terceira fase é disputada em dois jogos, sem gol fora de casa. Se a segunda partida terminar em igualdade, aí a disputa de pênaltis será iniciada.

O jogo do Atlético GO e Cuiabá hoje será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Para quem possui TV por assinatura, o canal SporTV irá passar o confronto da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no horário da noite, para todos os estados do Brasil. Outra opção é o próprio Premiere, que retransmite as imagens.

Porém, se você não é assinante da TV paga, então pode acompanhar através do Premiere. Para tornar-se membro, basta acessar o site (www.premiere.globo.com), fazer o cadastro e, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90, assinar o pay-per-view.

Quem é assinante GloboPlay e possui o Premiere em seu pacote também pode assistir o jogo de hoje.

Data: 21/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Tabela da terceira fase da Copa do Brasil 2022: confira os jogos e datas

Atlético GO e Cuiabá na Copa do Brasil

Para chegar até aqui, o Atlético Goianiense passou pelo União Rondonópolis e Nova Venécia com extrema facilidade. Agora, tem um grande desafio pela frente se quiser conquistar a classificação até as oitavas de final da Copa do Brasil, enfrentando um velho conhecido. No Brasileirão, o time empatou e perdeu as rodadas que disputou.

Enquanto isso, o Cuiabá também precisou jogar a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil este ano. Primeiro venceu o ASA e, depois, o Figueirense nos pênaltis. Jogando fora de casa na primeira rodada, o elenco mato-grossense promete escalar os titulares no jogo de hoje para levar para casa a decisão.

Escalação do Atlético GO x Cuiabá

Escalação do Atlético GO:​ Luan Poli, Dudu, Wanderson, Ramon, Jefferson, Marlon Freitas, Baralhas, Jorginho, Wellington Rato, Léo Pereira e Churín

Escalação do Cuiabá : Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão, Uendel, Marcão, Rafael Gava, Rodriguinho, Marquinhos, André Luis e André

Últimos jogos Atlético GO x Cuiabá

Atlético 0 x 0 Cuiabá – 26/09/2021 – Brasileirão

Cuiabá 2 x 1 Atlético – 21/07/2021 – Brasileirão

Atlético 1 x 1 Cuiabá – 08/10/2019 – Série B do Brasileirão

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

