Horário do jogo Corinthians x Santos sub 20 hoje ao vivo – 05/09

Hoje tem jogo do Corinthians sub 20 pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos. O Parque São Jorge, em São Paulo, será o palco da partida de volta nesta terça-feira, 05 de setembro, às 19h (de Brasília), onde basta o empate para o Timão avançar até a próxima fase.

Onde assistir jogo do Corinthians x Santos sub 20

A partida entre Corinthians x Santos sub 20 na Copa do Brasil será transmitida com exclusividade no canal Sportv, na TV paga, ao vivo às 19h (horário de Brasília) para todo o país. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto nesta terça-feira.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a retransmissão do Sportv na plataforma como e onde quiser. Acesse o site (www.globoplay.globo.com), clique no menu superior em 'Agora na TV' e acompanhe a programação em tempo real.

O Corinthians venceu o primeiro jogo das oitavas por 2 a 0, na Vila Belmiro, portanto só precisa do empate para se classificar. O Santos terá que contar com três gols ou mais na diferença para avançar. Em caso de empate as cobranças de pênalti vão definir o vencedor.

Corinthians x Santos - 19h

Parque São Jorge, em São Paulo

Onde assistir: Sportv

Qual foi o último título do Corinthians?

O que é a Copa do Brasil sub 20?

Sob o tradicional formato da categoria profissional, 32 elencos das categorias de base disputam a Copa do Brasil sub 20, onde vinte e sete vagas são para os campeões estaduais e cinco para os vice-campeões estaduais entre as cinco federações melhores colocadas no RNF.

A Copa do Brasil é disputada em cinco rodadas: a primeira fase, oitavas de final, quartas, semifinal e a final. Com exceção da primeira fase e da final, todas as outras etapas são jogadas em ida e volta. Os classificados avançam até a fase seguinte até alcançarem a final.

Em caso de empate na soma dos placares, as cobranças de pênaltis é que determinam quem segue para a etapa seguinte da competição da CBF.

Como funciona as quartas de final?

Para formar os confrontos da terceira fase, ou quartas de final, os clubes classificados são ordenados de 1º a 8º, seguindo a classificação geral da competição até então, de acordo com os critérios:

1º. Maior soma de pontos ganhos em todas as fases;

2º. Maior número de vitórias em todas as fases;

3º. Maior saldo de gols na competição;

4º. Gols pró na competição;

5º. Menor número de cartões vermelhos;

6º. Menor número de cartões amarelos;

7º. Sorteio

Na composição, de acordo com o regulamento da CBF, os jogos vão ser: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e o 4º contra o 5º colocado na classificação geral.

