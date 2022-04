Saiba onde assistir e o horário do jogo do América MG hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do América MG hoje na Copa do Brasil e onde ver (19/04)

Pela terceira fase da Copa do Brasil em 2022, CSA e América Mineiro entram em campo nesta terça-feira, 19 de abril, válido pelo jogo de ida no Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital do estado de Alagoas. Para não perder nenhum lance da partida, saiba qual é o horário do jogo do América MG hoje e onde assistir.

O jogo do América MG hoje tem início às 19h, sete horas da noite, pelo horário de Brasília.

O embate entre CSA e América nesta terça-feira, 19 de abril, é válido pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil na temporada. Disputado em duas mãos, quem vencer a partida de hoje sai na frente com a vantagem.

A Copa do Brasil não tem gol de fora de casa. A CBF decidiu retirar o critério do regulamento da competição no fim do ano passado. Isso significa que marcações dentro e fora de casa tem o mesmo valor para as duas equipes.

A partida de volta vai acontecer em 19 de maio de 2022, terça-feira, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a partir das 19h.

Horas: 19h

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital do estado de Alagoas

Onde assistir: SporTV e Premiere

O jogo entre CSA e América MG vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília para todo o Brasil.

A emissora do SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi. Portanto, para ter acesso completo ao canal, é preciso ser assinante dos serviços.

O jogo será transmitido para todos os estados do Brasil com narração de Jaime Júnior e comentários de Cabral Neto, Henrique Fernandes e Sandro Meira Ricci.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, também transmite a partida desta terça-feira. Com a imagens e mesma narração do canal SporTV, a plataforma está disponível no formato de canais na TV paga e também pelo aplicativo do serviço.

Para tornar-se membro, é necessário acessar o site (www.premiere.globo.com) e, pelos valores de até R$49,90 ou R$89,90, escolher o pacote que cabe no seu bolso. Porém, se você é assinante da TV paga, pode pagar o valor extra e assistir em canais próprios do Premiere.

Assinantes do GloboPlay também podem assistir o jogo de hoje.

Escalação do América Mineiro hoje

O técnico Vagner Mancini tem baixas importantes para o duelo desta terça na Copa do Brasil. No ataque, Wellington Paulista segue lesionado, enquanto Berrío, Eduardo, Lucas Kal, Marlon, Iago Maidana e Jori também estão indisponíveis, de acordo com o portal GE.

Já Aloísio, novo jogador do Coelho, ainda não está regularizado para jogar.

Escalação do América MG: Jaílson, Eder, Conti, Patric, João Paulo, Juninho, Zé Ricardo, Everaldo, Alê, Felipe Azevedo e Paulinho

