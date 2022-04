Critérios de desempate do Brasileirão 20 22: regras e como funciona

Vinte times se enfrentam no Campeonato Brasileiro Série A em 2022. O formato é o mesmo do ano passado. Serão 38 rodadas, com jogos de turno e returno até definir o campeão. A disputa é contada através de pontos corridos e os critérios de desempate do Brasileirão seguem as normas estipuladas pela CBF.

Quais são os critérios de desempate do Brasileirão?

O Brasileirão da Série A reunirá, em 2022, vinte times na disputa. Eles jogam entre si duas partidas: uma como mandante e outra fora de casa, buscando somar pontos para a competição.

A contagem de pontos é finalizada apenas no final do campeonato, quando será definido o campeão, os times que ganham acesso à Copa Libertadores e à Sul-Americana, além de quais times serão rebaixados de série.

A regra da competição é simples. São três pontos somados para o time vencedor da partida, um ponto se houver empate entre as equipes e zero pontos para o time perdedor.

Cada clube joga duas vezes, somando assim um total de 38 jogos para cada equipe até o final do Brasileirão; que este ano se encerra no dia 13 de novembro, devido à Copa do Mundo.

Se, ao final da 38ª rodada, houver caso de igualdade de pontos entre equipes, define-se o campeão seguindo os critérios de desempate do Brasileirão. São eles:

– Número de vitórias,

– Saldo de gols,

– Gols feitos,

– Confronto direto

– Sorteio

O Brasileirão já foi decidido através dos critérios de desempate?

O mais próximo que um Brasileirão chegou de ser decidido através do critério de desempate foi em 2020, quando o Flamengo ganhou o título de campeão e o Internacional pegou a vice-liderança.

Ao final das rodadas, o Rubro-negro carioca obteve 71 pontos, enquanto o Colorado fez 70. Um ponto de diferença na tabela consagrou o Flamengo campeão brasileiro.

No entanto, os critérios de desempate são usados com maior frequência quando falamos em Zona de Rebaixamento.

Uma das vezes em que essa situação ocorreu foi em 2017, quando três times empataram em números de pontos, dois deles dentro e um fora da degola.

O Vitória, o Coritiba e o Avaí terminaram a 38ª rodada com 43 pontos. Mas, o time catarinense ficou em 18º na tabela por ter menos vitórias que seus adversários.

O Coritiba e o Vitória precisaram disputar em saldo de gols para ver quem ficaria em 16º, ou seja, com a última vaga para continuar na Série A. Por um tento a mais no saldo, o Leão da Barra conquistou a permanência na primeira divisão.

Quais times avançam para a Libertadores e para a Sul-Americana no Brasileirão?

Não é à toa que o Campeonato Brasileiro da Série A é a principal competição de futebol do país. Além de definir o campeão brasileiro, a disputa também serve de classificatória para as vagas na Libertadores e na Sul-Americana.

Os critérios de acesso para as competições continentais são fáceis de entender, basta seguir a posição final na tabela do Brasileirão. Até o 12º classificado na tabela usufrui de algum benefício.

As quatro primeiras posições garantem o acesso direto para a Copa Libertadores, principal competição da América Latina. Já os 5º e 6ºcolocados são remanejados para disputar a Pré-libertadores, um tipo de repescagem para a Copa Libertadores.

Os times classificados do 7º ao 12º colocados na tabela do Brasileirão ganham acesso para disputar a Copa Sul-Americana, competição secundária à Libertadores.

Qual time brasileiro tem mais títulos no Brasileirão?

Jogam na Série A do Brasileirão os clubes da elite do futebol brasileiro. Assim, a disputa é sempre bem acirrada até as últimas rodadas da competição.

Quem lidera o ranking de times com mais títulos da Série A no Brasileirão é o Palmeiras, acumulando 10 troféus ao todo. O Santos vem logo depois, com oito títulos.

Os times Flamengo e Corinthians dividem o terceiro lugar do pódio de times com mais títulos no Campeonato Brasileiro. Ambos têm 7 títulos em sua história.