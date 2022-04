Horário do jogo do Botafogo hoje e transmissão da Copa do Brasil (20/04)

O Botafogo estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 20 de abril, diante do Ceilândia, pela primeira partida da terceira fase, jogando no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. Confira a seguir qual é o horário do jogo do Botafogo hoje e onde assistir ao vivo.

Horário do jogo do Botafogo hoje

O jogo do Botafogo hoje vai começar às 21h30, seguindo o horário de Brasília.

A partida entre Ceilândia e Botafogo nesta quarta-feira, 20 de abril, é válida pela terceira fase da Copa do Brasil, na temporada 2022, tendo como palco o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal.

Quem vencer o jogo de hoje garante a vantagem para a partida de volta, marcada para acontecer na quinta-feira, 12 de maio, no Engenhão, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30.

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em duas partidas, ida e volta. Isso significa que o time que marcar mais gols ao fim do duelo, está classificado nas oitavas de final da competição. Não existe gol fora de casa e, por isso, em caso de igualdade a disputa de pênaltis será iniciada.

Informações do horário do jogo do Botafogo hoje

Horas: 21h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Onde assistir Ceilândia x Botafogo hoje

A Globo vai transmitir ao vivo o jogo do Ceilândia e Botafogo hoje, quarta-feira em 20 de abril, pela terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal da TV aberta vai disponibilizar a transmissão do jogo para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e DF. A narração vai ser de Renata Silveira com comentários de Janette Arcanjo, Júnior e Roger Flores.

Por outro lado, os torcedores também pode acompanhar através do SporTV 2, canal disponível em operadoras de TV por assinatura, com a narração de Jader Rocha e comentários de PC Vasconcellos e Petkovic.

Já o pay-per-view do Premiere também disponibilizará as imagens do confronto da Copa do Brasil nesta quarta-feira somente para os canais da TV paga e no aplicativo. Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e, por R$49,90 ou R$89,90, escolher o melhor pacote.

