JOGOS DE HOJE: onde assistir futebol ao vivo na quarta-feira (20/4/22)

O torcedor vai ter emoção nesta quarta-feira com os jogos de hoje, 20 de abril. Tem jogão pelo Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras, e Copa do Brasil com o duelo de Goiás e Bragantino. Destaque também para as partidas internacionais com o campeonato Inglês, Espanhol e Francês.

Brasileirão JOGOS DE HOJE

Flamengo x Palmeiras

Horário: 19:30

Onde assistir: Premiere

Rodada 4

Copa do Brasil

Goiás x Bragantino

Horário: 19:00

Onde assistir: Premiere

Terceira fase

Atlético-MG x Brasiliense

Horário: 19:00

Onde assistir: SporTV e Premiere

Terceira fase

Fortaleza x Vitória

Horário: 19:00

Onde assistir: SporTV 2 e Premiere

Terceira fase

Tocantinópolis x Athletico-PR

Horário: 19:00

Onde assistir: SporTV 3 e Premiere

Terceira fase

Coritiba x Santos

Horário: 19:30

Onde assistir: Amazon Prime Video

Terceira fase

Juventude x São Paulo

Horário: 19:30

Onde assistir: Amazon Prime Vídeo

Terceira fase

Tombense x Ceará

Horário: 21:30

Onde assistir: SporTV 3 e Premiere

Terceira fase

Portuguesa-RJ x Corinthians

Horário: 21:30

Onde assistir: Globo (SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, CE, PA, AM, RO, AC, RR, AP), SporTV e Premiere

Terceira fase

Ceilândia x Botafogo

Horário: 21:30

Onde assistir: Globo (RJ, ES, MG, PE, MA, PI, RN, PB e DF), SporTV 2 e Premiere

Terceira fase

Campeonato Inglês JOGOS DE HOJE

Everton x Leicester

Horário: 15:45

Onde assistir: Star +

Rodada 18

Chelsea x Arsenal

Horário: 15:45

Onde assistir: Star +

Rodada 25

Newcastle x Crystal Palace

Horário: 15:45

Onde assistir: Star +

Rodada 30

Manchester City x Brighton

Horário: 16:00

Onde assistir: ESPN e Star +

Rodada 30

Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid x Granada

Horário: 14:00

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Rodada 33

Celta x Getafe

Horário: 15:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Osasuna x Real Madrid

Horário: 16:30

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Campeonato Italiano JOGOS DE HOJE

Udinese x Salernitana

Horário: 13:00

Onde assistir: Star +

Rodada 19

Campeonato Francês JOGOS DE HOJE

Bordeaux x Saint-Étienne

Horário: 14:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Lorient x Metz

Horário: 14:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Monaco x Nice

Horário: 14:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Reims x Lille

Horário: 14:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Troyes x Clermont

Horário: 14:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Angers x Paris Saint-Germain

Horário: 16:00

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Rodada 33

Brest x Lyon

Horário: 16:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Lens x Montpellier

Horário: 16:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Olympique de Marselha x Nantes

Horário: 16:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

RC Strasbourg x Rennes

Horário: 16:00

Onde assistir: Star +

Rodada 33

Copa da Alemanha JOGOS DE HOJE

RB Leipzig x Union Berlin

Horário: 15:45

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Semifinal

Copa da Itália

Juventus x Fiorentina

Horário: 16:00

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Semifinal

Campeonato Argentino

Patronato x Racing

Horário: 16:30

Onde assistir: Star +

Rodada 11

Talleres x River Plate

Horário: 19:00

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Rodada 11

Boca Juniors x Godoy Cruz

Horário: 21:30

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Rodada 11

Campeonato Equatoriano JOGOS DE HOJE

Independiente del Valle x Deportivo Cuenca

Horário: 14:30

Onde assistir: Star +

Rodada 1

Orense x LDU

Horário: 17:00

Onde assistir: Star +

Rodada 1

9 de Octubre x Guayaquill City

Horário: 19:30

Onde assistir: Star +

Rodada 1

Barcelona x Gualaceo

Horário: 21:30

Onde assistir: Star +

Rodada 1

Taça de Portugal

Mafra x Tondela

Horário: 16:15

Onde assistir: Star +

Semifinal

Campeonato Acreano

Humaitá x São Francisco-AC

Horário: 19:00

Onde assistir: Eleven Sports

Rodada 5

Adesg x Náuas

Horário: 19:00

Onde assistir: Eleven Sports

Rodada 5

Campeonato Brasileiro Série C

ABC x Paysandu

Horário: 19:00

Onde assistir: DAZN

Rodada 1

Campeonato Capixaba JOGOS DE HOJE

Nova Venécia x Vitória-ES

Horário: 15:00

Onde assistir: Eleven Sports

Semifinal

Campeonato Maranhense

Sampaio Corrêa x Cordino

Horário: 19:00

Onde assistir: Youtube da TV FMF

Final

Campeonato Paraibano

Nacional de Patos x Botafogo-PB

Horário: 20:15

Onde assistir: PPV do Jornal da Paraíba

Semifinal

Sousa x Campinense

Horário: 20:15

Onde assistir: PPV do Jornal da Paraíba

Semifinal

Campeonato Roraimense JOGOS DE HOJE

Atlético Roraima x Rio Negro-RR

Horário: 18:30

Onde assistir: Eleven Sports

Rodada 3

São Raimundo-RR x Baré

Horário: 20:45

Onde assistir: Eleven Sports

Rodada 3

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Serc x Costa Rica-MS

Horário: 15:00

Onde assistir: Eleven Sports

Rodada 9

Campeonato Paulista A3

União Suzano x São José

Horário: 15:00

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Rodada 5

Votuporanguense x Comercial

Horário: 15:00

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Rodada 5

Capivariano x Marília

Horário: 15:00

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Rodada 5

EC São Bernardo x Noroeste

Horário: 15:00

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Rodada 5

Aproveite e siga o DCI no Google News