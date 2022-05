Horário do jogo do Botafogo hoje na Copa do Brasil (12/05)

Horário do jogo do Botafogo hoje na Copa do Brasil (12/05)

Nesta quinta-feira, 12 de maio, o Botafogo enfrenta o Ceilândia pela partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil, jogando no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, valendo a classificação. Confira a seguir qual é o horário do jogo do Botafogo hoje e onde assistir.

Qual é o horário do jogo do Botafogo hoje na Copa do Brasil?

O jogo do Botafogo hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, direto do Rio de Janeiro.

É importante ressaltar que a transmissão oficial do jogo será realizada a partir das nove e meia da noite. Entretanto, torcedores que residem em estados com fuso horário diferente como Acre ou Amazonas devem ficar atentos ao seu horário para não perder nenhum lance.

O Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, é a casa do Fogão para jogos importantes. O espaço, com capacidade para receber aproximadamente 46 mil torcedores, promete casa cheia nesta quinta-feira.

Onde assistir Botafogo x Ceilândia hoje?

Onde assistir o jogo do Botafogo e Ceilândia hoje? Os canais SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Botafogo hoje ao vivo, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal do SporTV é responsável aos direitos de transmissão da Copa do Brasil. A emissora está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A narração vai ser de Gustavo Villani com comentários de Ledio Carmona, Pedrinho e PC Oliveira.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, no formato de canais da televisão paga ou também disponível para assistir através da plataforma online. O produto pode ser acompanhado pelo celular, tablet, computador ou na smart TV.

Assinante Globo Play e Canais Globo que possuem o Premiere também tem acesso.

Escalação do Botafogo hoje

O técnico português Luís Castro não pode contar com Carlinhos, Philipe Sampaio e Rafael, lesionados.

Porém, outros problemas também cercam o grupo carioca. Luis Oyama e Victor Cuesta não podem entrar em campo nesta quinta-feira porque já representaram outros times na Copa do Brasil, o que o regulamento não permite.

Escalação do Botafogo hoje: Gatito; Daniel Borges, Kanu, Carli, Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Chay; Gustavo, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves. Técnico: Luís Castro