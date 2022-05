Onde vai passar o jogo do Botafogo x Ceilândia ao vivo e horário (12/05)

Pelo jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil, o Botafogo recebe o Ceilândia nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, buscando a classificação. Confira onde vai passar o jogo do Botafogo hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Botafogo hoje?

O jogo do Botafogo hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal do SporTV transmite com exclusividade o jogo da Copa do Brasil hoje ao vivo, disponível em operadoras de TV por assinatura por todo o Brasil.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível também na TV paga e na plataforma para celular, computador, tablets e até mesmo na smart TV. Assinante Globo Play também está disponível para assinantes.

Informações do jogo Botafogo x Ceilândia hoje:

Data: 12/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Tem gol fora na Copa do Brasil? Entenda a regra do campeonato

Prováveis escalações do jogo Botafogo x Ceilândia:

O time do Botafogo não poderá contar com Carlinhos, Rafael, Gabrel e Maranhão, lesionados. Já Luis Oyama e Victor Cuesta já jogaram por outros times na competição e por isso não podem atuar.

Escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Kanu, Carli, Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Chay; Gustavo, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves. Técnico: Luís Castro

Os visitantes não tem desfalques ao jogo de hoje.

Escalação do Ceilândia: Matheus; Gabriel Vidal, Igor, Fernando, China; Werick, Geovane, Felipinho, Matheus Falero, Thiago; Pítio. Técnico: Adelson de Almeida

Botafogo e Ceilândia na Copa do Brasil

Com vantagem de três gols, o Botafogo entra em campo nesta quinta buscando somente o empate para se classificar até as oitavas de final. Neste início de temporada, o clube carioca faz uma boa campanha ocupando a 8ª posição com o total de oito pontos, contabilizando seis confrontos sem perder.

Do outro lado, o Ceilândia precisará impor o seu melhor lado ofensivo para surpreender a própria torcida e carimbar o seu passaporte até a próxima fase. Para chegar até aqui, o time brasiliense venceu o Londrina e o Avaí, demonstrando bom desempenho em campo.

Último jogo Botafogo x Ceilândia:

Pela terceira fase da Copa do Brasil, em partida válida pelo jogo de ida, o Botafogo venceu por 3 a 0 a equipe do Ceilândia, jogando em Brasília.

Esta foi a última vez que as equipes se enfrentaram. Os gols foram de Kanu, dois, e Lucas Piazon.

Confira no vídeo como foi o último jogo dos times.