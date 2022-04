Descubra qual é o horário do jogo do Cruzeiro hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Cruzeiro hoje na Copa do Brasil e transmissão (19/04)

Pela terceira fase da Copa do Brasil em 2022, Remo e Cruzeiro disputam nesta terça-feira, 19 de abril, o jogo de ida no Estádio Evandro Almeida, em Belém, no Pará. Quem vencer garante a vantagem no confronto da terceira fase da competição. Por isso, saiba qual é o horário do jogo do Cruzeiro hoje e onde assistir.

Horário do jogo do Cruzeiro hoje na Copa do Brasil

O jogo do Cruzeiro hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília.

A partida entre Remo e Cruzeiro nesta terça-feira, 19 de abril, é válida pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil em 2022. Quem vencer garante vantagem para o confronto de volta.

Para chegar até aqui, o Cruzeiro venceu o Salgueiro na primeira fase e, depois, o Tuntum na segunda. Agora, terá a oportunidade de ouro para se redimir com a torcida em busca do tão sonhado título.

Do outro lado, o Remo estreia na competição nesta terça-feira e, por isso, promete fazer bonito com a casa cheia. O grupo joga a partir da terceira fase por sua posição no ranking da CBF.

Horário do jogo do Cruzeiro hoje e onde assistir

Horas: 21h30

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém, no Pará

Onde assistir: Amazon Prime

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo do Remo e Cruzeiro hoje vai ser transmitido no Amazon Prime Video, serviço de streaming, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O confronto da Copa do Brasil não tem transmissão na TV nesta terça. A única opção do torcedor é acompanhar através do Amazon Prime Video, serviço de streaming por assinatura.

Para obter a plataforma, basta acessar o site (www.primevideo.com), escolher o pacote que mais combina com o seu bolso e tornar-se membro. Os valores vão de R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00, de acordo com o produto escolhido pelo torcedor.

O torcedor pode assistir o Amazon através do computador, celular, SmarTV e até mesmo por tablet.

Cruzeiro na Copa do Brasil em 2022

Diferente de edições passadas, o Cruzeiro estreou na Copa do Brasil este ano na primeira fase. O seu primeiro adversário foi o Sergipe, jogando fora de casa. Pelo placar de 5 a 0, o time mineiro garantiu a classificação sem maiores preocupações.

Depois, na segunda fase, encontrou o Tuntum, time do Maranhão. Por 3 a 0, com gols de Vitor Roque e Edu, carimbou o seu passaporte até a terceira fase, onde disputa nesta terça-feira.

A terceira fase, entretanto, é disputada em dois jogos, ida e volta. Quem vencer hoje garante a vantagem para o segundo confronto.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil.

