Confira qual é o horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil e transmissão (11/05)

Pelo jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo recebe o Altos nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No primeiro embate, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 fora de casa. Para não perder nenhum lance, saiba qual é o horário do jogo do Flamengo hoje.

Que horário é do jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai ser às 19h30, pelo horário de Brasília, direto de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Com transmissão a partir das sete e meia da noite pelo horário de Brasília, o torcedor que mora em estados com fusos diferentes deve ficar atento, como por exemplo no Acre, Roraima e Amazonas.

O Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, de Volta Redonda, tem a capacidade para receber 18 mil torcedores, prometendo casa cheia nesta quarta-feira com torcedores do Flamengo e uma pequena parcela do Altos, visitante no jogo.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje 2022?

O jogo do Flamengo hoje vai passar somente no Amazon Prime, serviço de streaming, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

Nenhum canal de TV vai transmitir a partida da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Isso significa que a única opção do torcedor é tornar-se assinante do Amazon Prime Video, streaming, e acompanhar tanto pelo celular, smart TV, tablets como também pelo celular.

Para conhecer os valores e pacotes do serviço você deve acessar o site oficial (www.primevideo.com), clicar em “Experimente grátis” para ganhar 30 dias de graça.

Informações do jogo do Flamengo hoje

Data: 11/05/2022

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Onde assistir: Amazon Prime Video

Escalação do Flamengo hoje

O técnico Paulo Sousa tem desfalques importantes no jogo de hoje. Ainda estão no departamento médico Filipe Luís, o goleiro Santos, Fabricio Bruno, Diego Alves, Gustavo Henrique e Vitinho.

Além disso, o comandante deve poupar alguns dos titulares para a próxima rodada do Brasileirão e também na Libertadores.

Escalação do Flamengo hoje: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira; Arton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Diego; Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro.