No primeiro jogo da terceira fase, o Flamengo levou a melhor por 2 a 1, precisando do empate para se classificar até as oitavas de final da Copa do Brasil

Copa do Brasil: onde vai passar jogo do Flamengo x Altos hoje e horário

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira buscando a classificação até as oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca enfrenta o Altos a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo jogo de volta na terceira fase. Confira a seguir onde vai passar o jogo do Flamengo hoje.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo?

O jogo do Flamengo hoje, pela terceira fase da Copa do Brasil, vai passar ao vivo no streaming Amazon Prime Video, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming está disponível para assinantes em todo o Brasil. Para acompanhar ao vivo o jogo desta quarta, você deve acessar o portal oficial (www.primevideo.com) e acessar com o seu login e senha.

O Prime está disponível além do site pelo computador, smart TV e também em tablets.

Informações do jogo do Flamengo x Altos hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

Onde assistir: Amazon Prime Video

Escalação do jogo do Flamengo hoje:

O técnico português deve optar por um time misto no jogo desta quarta-feira. Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Mathuesinho, Pedro e Santos continuam no departamento médico.

Provável escalação do Flamengo: Hugo; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Arton Lucas; Andreas Pereira, Diego, Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Paulo Sousa

Os visitantes não possuem baixas para o jogo de hoje.

Provável escalação do Altos: Marcelo; Júlio Ferrari, Fábio Aguiar, Lucas Souza, Dieyson; Sousa Tibiri, Marconi, Diego Viana; Eliélton, Betinho e Manoel. Técnico: Francisco Diá

Flamengo e Altos na Copa do Brasil

O time do Flamengo estreou na Copa do Brasil com vitória em cima do Altos na terceira fase. Por isso, precisa apenas de um empate para se classificar até as oitavas de final nesta quarta-feira. Passando por um momento de crise dentro e fora dos gramados, o Rubro-negro foi derrotado pelo Botafogo no fim de semana, além de deixar escapar a classificação antecipada para a Libertadores.

Enquanto isso, o Altos vai precisar de bom desempenho para driblar o Flamengo em campo e sair por cima até chegar as oitavas de final da Copa do Brasil. O grupo piauiense conseguiu marcar em casa no primeiro jogo, mas agora precisa de três ou mais gols para avançar de maneira direta. Na Série C, aparece na 18ª posição com três pontos.

Último jogo entre Flamengo x Altos

O último encontro entre Flamengo e Altos foi realizado em 1º de maio de 2022, domingo, pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil. Esta também foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram.

Por 2 a 1, o Rubro-Negro levou a melhor e garantiu a vantagem para o segundo confronto. Os gols foram de Pedro e João Gomes, enquanto Manoel descontou.

