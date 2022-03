Horário do sorteio da Copa do Brasil 2022 hoje e onde assistir

Horário do sorteio da Copa do Brasil 2022 hoje e onde assistir

A CBF realiza na tarde desta segunda-feira, 28 de março, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil de 2022, a partir das 15h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Trinta e duas equipes disputam a competição enquanto conhecem os adversários e o mando de campo hoje. A seguir, confira onde assistir e o horário do sorteio da Copa do Brasil 2022.

Horário do sorteio da Copa do Brasil 2022

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil hoje será transmitido no SporTV, Tik Tok e CBF TV, a partir das 15h, pelo horário de Brasília para todo o Brasil. A apresentação do evento fica por conta de Magno Navarro, Grafite e Allan Rodrigues.

O canal do SporTV está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi, sendo necessário entrar em contato com a marca para obter a transmissão da emissora.

Para acompanhar de graça, o canal da CBF TV no Youtube vai transmitir o sorteio da Copa do Brasil no horário marcado, sendo necessário apenas acessar o link e curtir no computador, tablet, smartphone ou até mesmo na SmarTV.

Por fim, o Tik Tok da CBF também vai passar o sorteio desta segunda-feira ao vivo. Basta procurar o perfil oficial da Copa do Brasil e ficar por dentro.

SporTV – SKY: 39 e 439 / OI: 39 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

Tik Tok da Copa do Brasil

CBF TV no Youtube

Potes da Copa do Brasil

Trinta e duas equipes são divididas em dois potes para o sorteio desta segunda-feira, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da CBF, onde os clubes do Pote 1 vão enfrentar qualquer um do Pote 2.

Além de definir cada um dos confrontos, a CBF também realiza o sorteio do mando de campo, já que a fase é jogada em ida e volta. A importância de realizar o sorteio é que a entidade quer evitar que times da mesma cidade joguem no mesmo dia.

A seguir, confira os dois potes para o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil 2022 hoje.

POTE 1

Flamengo

Palmeiras

Atlético-MG

Athletico-PR

Santos

São Paulo

Fluminense

Corinthians

Fortaleza

Bahia

Ceará

Cruzeiro

América-MG

Atlético-GO

Botafogo

Red Bull Bragantino

POTE 2

Cuiabá

Goiás

Juventude

Vitória

Coritiba

CSA

Vila Nova

Remo

Tombense

Juazeirense

Brasiliense

Altos

Portuguesa-RJ

Tocantinópolis

Ceilândia

Azuriz

Quando vai ser a 3ª fase da Copa do Brasil?

A terceira fase da Copa do Brasil ainda não possui data. Entretanto, é provável que a entidade defina o calendário dos confrontos também no sorteio desta segunda-feira.

O time que fizer mais pontos no embate se classifica. Se os dois jogos permanecerem empatados, ai a disputa vai para os pênaltis. Se cada time vencer uma vez, aí o saldo de gols entra em ação mas, se esse critério não apresentar resultados, aí as penalidades serão realizadas.

É importante ressaltar que o gol fora de casa não vale mais para competições da CBF.

