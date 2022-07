Horário do sorteio da Copa do Brasil hoje e onde vai passar (19/07)

Horário do sorteio da Copa do Brasil hoje e onde vai passar (19/07)

Descubra o horário do sorteio da Copa do Brasil hoje e fique de olho no seu time do coração. A CBF realiza na tarde desta terça-feira, 19 de julho, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2022 no Rio de Janeiro, na sede da entidade, a partir das 13h30 (Horário de Brasília). Confira todas as informações e saiba onde assistir ao vivo.

Oito equipes participam do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil.

Qual é o horário do sorteio da Copa do Brasil hoje?

O horário do sorteio da Copa do Brasil hoje vai ser às 13h30, uma e meia da tarde, no horário de Brasília, nesta terça-feira, 19 de julho diretamente do Rio de Janeiro.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV exibe o sorteio completo para todos os estados do país, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, também pode ver no Globo Play, plataforma de streaming para assinantes.

Para acompanhar de graça, os canais da CBF no Youtube e no Facebook passam ao vivo e online, além do site da CBF oficial. Basta sintonizar e curtir pelo celular, tablet, computador e na smart TV.

Como funciona o sorteio das quartas da Copa do Brasil?

O sorteio da Copa do Brasil nesta terça-feira serve para definir os quatro jogos das quartas de final na temporada, além do chaveamento até a final e os mandos de campo de cada confronto na rodada.

Integram as quartas de final as equipes de Athletico PR, Fluminense, Fortaleza, Atlético Goianienses, América Mineiro, Corinthians, Flamengo e São Paulo.

Cada nome é colocado dentro de uma bolinha colorida, onde são depositadas no mesmo pote. Não há restrições no sorteio das quartas de final, ou seja, todas as equipes podem se enfrentar, com a possibilidade de clássico regional como São Paulo e Corinthians. Daí, o apresentar vai sorteando e o chaveamento vai definindo-se até a semifinal.

Depois, o sorteio de mando de campo é realizado. Número de 1 até 10 são colocados nas bolinhas e dentro de um mesmo pote. Daí, para evitar maiores complicações para equipes que dividem o mesmo mando de campo, a CBF realiza o sorteio. Assim que a bolinha é sorteada, par ou ímpar, o número volta para o pote para que todos os times tenham a mesma chance.

Data das quartas de final da Copa do Brasil 2022

As quartas de final são disputadas em jogos de ida e volta, ou seja, estão marcadas para os dias 27 e 28 de julho e 17 e 18 de agosto, respectivamente.

O mata-mata da competição mantém o mesmo formato até a final da competição, ou seja, sempre duas rodadas com os times são realizadas. Lembrando que, em ano de Copa do Mundo da FIFA, o calendário foi extremamente reduzido e, por isso, a final será realizada antes mesmo do esperado.

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis será realizada.

Quartas de final: 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

Semifinal: 24/08 e 14/09

Final: 12/10 e 19/10

+ Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022?