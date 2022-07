A temporada da Série A no futebol brasileiro promete grandes emoções e muita disputa pelo título na tabela de classificação como nunca antes. Até o mês de julho, quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022? O torcedor quer saber como está o cenário da competição e qual é a data marcada para a final da temporada.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série A

Com 17 rodadas do Brasileirão já realizadas, agora faltam 21 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série A em 2022. Disputado em pontos corridos, cada vitória vale três pontos, o empate um para ambos e a derrota nenhum, com turno e returno.

A última rodada do Brasileirão está marcada para 13 de novembro deste ano, domingo, onde todos os dez confrontos são realizados no mesmo horário, quatro horas da tarde, com transmissão ao vivo para todo o país na decisão do título, rebaixamento e as vagas para as competições da temporada seguinte.

O calendário do Brasileirão já está definido até a última rodada. Isso porque a Copa do Mundo da FIFA está marcada para novembro e dezembro e, por determinação da entidade, todas as competições devem acabar antes da data estipulada.

É importante ressaltar também que jogos durante a temporada podem sofrer alterações pela própria CBF devido à programação de torneios como a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e data FIFA.

Quando começa o returno do Brasileirão 2022?

O primeiro turno e o returno do Brasileirão será em 30 de julho de 2022, com a 20ª rodada. A rodada já está definida com o calendário, mas também pode sofrer alterações de acordo com a CBF.

O turno e returno contam com cenários diferentes na competição. Se uma equipe liderou todo o campeonato no primeiro turno, ela pode ter resultados completamente diferentes na segunda parte do torneio de futebol. Isso significa que nem sempre os times se garantem na busca pelo título ou até mesmo para escapar do rebaixamento.

É importante ressaltar também que podem acontecer mudanças no regulamento caso a equipe campeã do Brasileirão também vença a Libertadores. Aí, o G4 fica maior e consequentemente a disputa aumenta em torno da temporada.

Classificação atualizada do Brasileirão 2022

Disputada em 38 rodadas, o Brasileirão na Série A apresenta vinte equipes disputando na parte de cima da tabela o título e as vagas para competições internacionais.

Na parte de baixo, as quatro últimas equipes serão rebaixadas para a segunda divisão, enquanto quatro sobem para a temporada seguinte.

Classificação atualizada do Brasileirão – quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022

1 Atlético MG – 31 pontos

2 Palmeiras – 30pontos

3 Corinthians – 29 pontos

4 Internacional – 29 pontos

5 Fluminense – 28 pontos

6 Athletico PR – 28 pontos

7 Flamengo – 24 pontos

8 RB Bragantino – 24 pontos

9 São Paulo – 24 pontos

10 Santos – 22 pontos

11 Botafogo – 21 pontos

12 Avaí – 21 pontos

13 Goiás – 21 pontos

14 Ceará – 21 pontos

15 Cuiabá – 19 pontos

16 Coritiba – 19 pontos

17 América MG – 18 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Fortaleza – 14 pontos

20 Juventude – 13 pontos

