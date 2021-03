Jaraguá x Manaus: onde assistir e escalações do jogo de hoje – 26/3

Jaraguá-GO e Manaus se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 15h30, em disputa por uma vaga na 2ª fase da Copa do Brasil 2021. Logo depois da CBF agendar o jogo para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), a prefeitura local vetou a realização da partida.

Por isso, a entidade precisou realocar o confronto, que então será realizado no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ). Vale lembrar que o mando de campo é dos goianos, mas o clube está proibido de jogar em seu estádio devido à suspensão do futebol no Estado de Goiás.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF, o Gavião do Norte joga fora de casa, mas tem a vantagem de empatar o duelo para seguir na Copa do Brasil. Já ao Jaraguá, só a vitória garante o clube na sequência do torneio nacional. Quem avançar, enfrenta o Bahia na próxima etapa.

Como assistir ao vivo Jaraguá e Manaus ?

A disputa por uma vaga na 2ª fase da Copa do Brasil 2021, entre Jaraguá e Manaus, não terá transmissão da televisão. Entretanto, o site mycujoo.tv exibe a partida ao vivo para todo o país, a partir das 15h30 (horário de Brasília), por meio da plataforma.

Onde e quando será o jogo?

A partida seria realizada no Estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá, já que o mando de campo é dos goianos. No entanto, no dia 16 de março o Governo de Goiás anunciou a suspensão do futebol no Estado por 14 dias. Por isso, a CBF precisou realocar o confronto para outro Estado. Após várias indefinições, a entidade definiu o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), como local para realização da partida.

No entanto, a prefeitura da cidade descartou a possibilidade do jogo no município, com a justificativa de diminuir a circulação de pessoas na cidade, em razão da pandemia do novo coronavírus. O município sediaria ainda mais dois jogos: Porto Velho-RO x Ferroviário-CE e Corinthians x Retrô.

A CBF então realocou o confronto para o Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ), mas manteve a data e o horário da partida, que ocorre nesta sexta (25), às 15h30.

Qual a escalação de Jaraguá e Manaus?

Jaraguá: André Luis; Luquinha, Robinho, Matheus Fauth e Meneghel; Guilherme Borges, Índio e João Paulo; Anderson, Luiz Fernando e Dimba.

Manaus: Rafael; Edvan, Luis Fernando, Thaigo Spice e Douglas Lima; Vinicius Barba, Gilson e Erivélton; Philip, Rafael Ibiapino e Vanílson.

