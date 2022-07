Jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo e horário (27/07/22)

Flamengo e Athletico PR disputam hoje, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Pelo confronto de ida na quartas da Copa do Brasil, o jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo? A transmissão será para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo

O jogo do Flamengo e Athletico PR vai ser transmitido hoje, 27 de julho, no canal da Globo, SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A Globo transmite de graça a partida do Flamengo hoje na Copa do Brasil para todo o país, menos aos estados de SP e GO, com narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores e Sandro Meira Ricci.

Para quem não pode assistir na TV aberta, o SporTV e o Premiere estão disponíveis nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.

Informações do jogo do Flamengo x Athletico PR hoje

Data: Quarta-feira, 27/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir jogo de hoje: Globo (Menos SP e GO), SporTV e Premiere

Último jogos Flamengo x Athletico-PR – jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo

Athletico PR 1 x 0 Flamengo (23/04/2022) – Brasileirão

Athletico PR 2 x 2 Flamengo (02/11/2021) – Brasileirão

Flamengo 0 x 3 Athletico PR (27/10/2021) – Copa do Brasil 2021

Confira como foi o último jogo do Flamengo x Athletico PR.

Escalação do Flamengo e Athletico PR hoje

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gaibgol e Pedro. Técnico: Dorival Junior.

Escalação do Athletico PR: Bento; Nico, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Khellven; Hugo Moura, Erick, Abner; Canobbio, David Terans e Cuello. Técnico: Felipão.

O Flamengo chega para disputar as as quartas da Copa do Brasil depois de vencer o Atlético Mineiro de virada nas oitavas de final. O elenco de Dorival Junior joga em casa e por isso terá vantagem sob o seu adversário, contando com o apoio da torcida. Com Arrascaeta, Gabigol e Pedro, o Rubro-Negro pretende abrir o placar logo no início da partida para abrir a diferença no resultado.

Já o Athletico busca a vitória ou até mesmo o empate para levar a decisão para casa, onde contará com a Arena da Baixada lotada de torcedores. No fim de semana, o elenco paranaense perdeu para o Botafogo e por isso teve a sua confiança abalada. O técnico Felipão garante a escalação titular para o confronto desta quarta, mesmo fora de casa.

Jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Flamengo, Athletico PR, Atlético Goianiense, Corinthians, São Paulo, América Mineiro, Fluminense e Fortaleza disputam as quartas de final na Copa do Brasil de 2022.

Cada um deles venceu o seu confronto nas oitavas de final, garantido o direto de jogar as quartas. Disputado em duas mãos, cada participante tem a oportunidade de jogar em casa com presença garantida da torcida.

A rodada de 27 e 28 de julho é válida pelos jogos de ida. As partidas de volta estão marcadas para 17 e 18 de agosto, quarta-feira, na faixa da noite.

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. O critério de desempate foi retirado do regulamento em 2018 e, desde então, a igualdade na soma dos placares garante a disputa nos pênaltis.

Confira a seguir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil.

Atlético GO x Corinthians (decide em casa)

Flamengo x Athletico PR (decide em casa)

São Paulo x América MG (decide em casa)

Fortaleza x Fluminense (decide em casa)

+ Escala de arbitragem Copa do Brasil: jogos de ida nas quartas 2022