Jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo? Horário e transmissão da Copa do Brasil

Na quarta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), Amazonas e Flamengo se enfrentam em partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Veja onde assistir ao vivo.

Onde vai passar Amazonas x Flamengo?

Hoje, o jogo do Flamengo terá transmissão do SporTV e Premiere. Como a TV Globo só vai exibir os jogos do torneio a partir das oitavas de final, nesta quarta a emissora não transmite nenhum jogo.

No jogo de ida, Rubro-Negro venceu por 1 a 0, e agora precisa apenas de um empate para se classificar para as oitavas da Copa do Brasil.

Amazonas x Flamengo – Copa do Brasil de 2024

Data: quarta-feira, 22 de maio.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília.

Local: Arena Amazônia, em Manaus.

Quem vai ser escalado no jogo da Copa do Brasil?

Escalação Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Jogadores do Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (David Luiz) e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e De Arrascaeta; Gerson, Pedro e Everton Cebolinha.

Como é sabido, o Gabigol continua suspenso, conforme decisão de fevereiro do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). O atleta fica sem jogar até 7 de abril de 2025.