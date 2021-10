Jogo do Flamengo hoje AO VIVO: onde assistir e horário -27/10

Agora é tudo ou nada. De olho na decisão da Copa do Brasil 2021, Flamengo e Athletico PR fazem o segundo jogo da semifinal, nesta quarta-feira, 27. Após o empate em 2 a 2 na ida, as equipes se enfrentam no Estádio do Maracanã, a partir das 21h30, com transmissão ao vivo. Confira onde assistir jogo do Flamengo x Athletico hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo?

O jogo Flamengo x Athletico hoje terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para a maior parte de sua rede. No entanto, o torcedor também poderá assistir a partida no SporTV ou Premiere.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Data: 27 de outubro 2021

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo: Globo, SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Depois do empate em 2 a 2 na ida, quem vencer a volta está garantido na final da Copa do Brasil 2021. Entretanto, caso novamente o empate persista no placar, a disputa vai para os pênaltis. Para o Flamengo, a vitória pode colocar o clube em mais uma final nesta temporada. Além de disputar a decisão do Estadual, o clube está na final da Libertadores.

No entanto, o clube Rubro-negro não atravessa suas melhores fases. Sem vencer há três partidas, a equipe de Renato Gaúcho perdeu o clássico para o Fluminense por 3 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota fez o clube ficar a 13 pontos do líder Galo, embora tenha dois jogos a menos que os mineiros.

Por outro lado, o Athletico não vence há cinco jogos na temporada. Na última rodada, o Furacão perdeu para o Fortaleza por 3 a 0 e se manteve estacionado no Brasileirão, com 34 pontos, além de cair para o 12º lugar. Além então de poder chegar à final da Copa do Brasil, o clube está na decisão da Sul-americana.

Relembre a partida de ida entre Athletico e Flamengo:

Qual a provável escalação do jogo?

O segundo e decisivo confronto irá definir o finalista da Copa do Brasil, por isso, os treinadores de Flamengo e Athletico vão ao jogo de hoje, que terá transmissão ao vivo, com o que de melhor possuem no elenco. Veja abaixo as escalações:

Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Leo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Vitinho (Thiago Maia) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel.

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Richard) e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer.

O torcedor pode assistir o jogo do Flamengo e Athletico ao vivo hoje, mas pela Globo (exceto MG e CE), SporTV e Premiere.